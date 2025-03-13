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Trabzonspor'da sakatlık! Ameliyat edilecek

Trabzonspor'da sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilen genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın ameliyat edileceği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 16:18 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 16:18
Trabzonspor’da sakatlık! Ameliyat edilecek

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Trabzonspor'da sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilen genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın ameliyat edileceği bildirildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, Onuralp Çevikkan'ın dün yapılan antrenmanda sakatlandığını hatırlattı.

Onuralp Çevikkan'ın sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edildiğini kaydeden Beşir, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sakatlık yaşayan kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz için en kısa sürede Acıbadem Altunizade Hastanesinde cerrahi operasyon planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

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