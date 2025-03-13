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Antalyaspor'da 4 eksik!

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Bahadır Öztürk ve Güray Vural dışında eksik bulunmuyor.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 14:15 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 14:15
Antalyaspor’da 4 eksik!

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Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 33 puan topladı.

Akdeniz temsilcisinde sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Bahadır Öztürk ve Güray Vural dışında eksik bulunmuyor.

Antalyaspor, Galatasaray ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kaybetti.

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