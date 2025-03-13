Lamine Yamal şaşkın! "Bu kdarını beklemiyordum"

17 yaşındaki yıldız futbolcu, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Futbolcu olmayı ve Barcelona'da oynamayı hayal ediyordum ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Her şey çok hızlı ilerliyor, düşünmek için fazla fırsat bulamıyorsunuz."