SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Lamine Yamal şaşkın! "Bu kdarını beklemiyordum"

Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal, Katalan ekibinde forma giymenin hayalini kurduğunu ancak bu hayalin beklediğinden çok daha erken gerçekleştiğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 20:37 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 20:37
Lamine Yamal şaşkın! Bu kdarını beklemiyordum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

17 yaşındaki yıldız futbolcu, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Futbolcu olmayı ve Barcelona'da oynamayı hayal ediyordum ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Her şey çok hızlı ilerliyor, düşünmek için fazla fırsat bulamıyorsunuz."

Lamine Yamal ve Raphinha (AFP)Lamine Yamal ve Raphinha (AFP)

Kendi oyun stilini de anlatan Lamine Yamal, şu sözlerle devam etti: "Ben yaratıcı ve eğlenceli bir futbolcuyum. Bazen topa uzun süre dokunmayabilirim ama bir dakika içinde izleyicilerin keyif almasını sağlayacak eğlenceli şeyler yapabilirim."

Bu sezon Barcelona formasıyla 37 maça çıkan Lamine Yamal, 12 gol atıp 17 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu.