Lamine Yamal şaşkın! "Bu kdarını beklemiyordum"

17 yaşındaki yıldız futbolcu, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Futbolcu olmayı ve Barcelona'da oynamayı hayal ediyordum ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Her şey çok hızlı ilerliyor, düşünmek için fazla fırsat bulamıyorsunuz."
17 yaşındaki yıldız futbolcu, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Futbolcu olmayı ve Barcelona'da oynamayı hayal ediyordum ama bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Her şey çok hızlı ilerliyor, düşünmek için fazla fırsat bulamıyorsunuz."
Kendi oyun stilini de anlatan Lamine Yamal, şu sözlerle devam etti: "Ben yaratıcı ve eğlenceli bir futbolcuyum. Bazen topa uzun süre dokunmayabilirim ama bir dakika içinde izleyicilerin keyif almasını sağlayacak eğlenceli şeyler yapabilirim."
Bu sezon Barcelona formasıyla 37 maça çıkan Lamine Yamal, 12 gol atıp 17 asist yaparak takımına önemli katkılarda bulundu.