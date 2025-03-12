Süper Lig’de 28. hafta düdükleri açıklandı! Zirve yarışında görev yapacak hakemler kim?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
14 Mart Cuma:
20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor: Ozan Ergün
15 Mart Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK: Kadir Sağlam
16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor: Çağdaş Altay
16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Yasin Kol
20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor: Cihan Aydın