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Süper Lig'de 28. hafta düdükleri açıklandı! Zirve yarışında görev yapacak hakemler kim?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Zirve yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu.

AA AA
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 20:30 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 20:30
Süper Lig’de 28. hafta düdükleri açıklandı! Zirve yarışında görev yapacak hakemler kim?

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

14 Mart Cuma:

20.30 Galatasaray-Onvo Antalyaspor: Ozan Ergün

Hakem (AA)Hakem (AA)

15 Mart Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor: Arda Kardeşler

16.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Mart Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK: Kadir Sağlam

16.00 Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor: Çağdaş Altay

16.00 Göztepe-ikas Eyüpspor: Yasin Kol

20.30 Fenerbahçe-Reeder Samsunspor: Cihan Aydın

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