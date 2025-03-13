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Mertens forma istiyor!

Son haftalarda süre bulmakta zorlanan Dries Mertens, kritik viraja girilirken şampiyonluk için yeniden süre almak istiyor. Fenerbahçe maçıyla ilk 11'den kesilen Mertens, derbide 12 dakikada, Kasımpaşa maçında da 1 dakika süre alabildi. Alanyaspor deplasmanında ise yedek kalmıştı.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 11:35 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 11:35
Mertens forma istiyor!

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Son haftalarda süre alamadığı için medyada sıkça Okan Buruk ile tartıştı diye gündeme gelen Dries Mertens, sezonun bu kritik virajında Okan Buruk'tan forma şansı bekliyor.

FORMASINI KAYBETMİŞTİ

Fenerbahçe maçıyla ilk 11'den kesilen Mertens, derbide 12 dakikada, Kasımpaşa maçında da 1 dakika süre alabildi. Alanyaspor deplasmanında ise yedek kalmıştı.

KRİTİK HAFTALARDA OYNAMAK İSTİYOR

Formasını kaybeden Mertens, takımının şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağlamak için şampiyonluk yarışının en kritik haftalarında oynamak istiyor.

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