Mertens forma istiyor!

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Son haftalarda süre alamadığı için medyada sıkça Okan Buruk ile tartıştı diye gündeme gelen Dries Mertens, sezonun bu kritik virajında Okan Buruk'tan forma şansı bekliyor.



FORMASINI KAYBETMİŞTİ



Fenerbahçe maçıyla ilk 11'den kesilen Mertens, derbide 12 dakikada, Kasımpaşa maçında da 1 dakika süre alabildi. Alanyaspor deplasmanında ise yedek kalmıştı.



KRİTİK HAFTALARDA OYNAMAK İSTİYOR



Formasını kaybeden Mertens, takımının şampiyonluğa ulaşmasına katkı sağlamak için şampiyonluk yarışının en kritik haftalarında oynamak istiyor.