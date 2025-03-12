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Saint-Maximin'den flaş paylaşım

Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers ile oynayacağı rövanş maçının kadrosuna alınmadı ve paylaşım yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 14:26 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 14:26
Saint-Maximin’den flaş paylaşım

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Fenerbahçe'nin Glasgow Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı kamp kadrosuna dahil edilmeyen Allan Saint-Maximin, paylaşım yaptı.

Maximin, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" diyerek İncil'den bir pasaj paylaştı.

Rangers ile oynanan ilk maçın son 36 dakikasında görev alan Maximin, skora etki edemedi.

Bu sezon 26 kez Fenerbahçe forması giyen Fransız oyuncu, 3 gol atıp 4 asist yaptı.

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