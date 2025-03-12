SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray Divan Kurulu'nda tepki gören sözler!

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'ın konuşması, Divan Kurulu toplantısında olay yarattı. Turcan Bolayır, "Okan Hoca'ya da sözlerim lütfen gitsin. Rica ediyorum. Çok sert futbol oynayan futbolcular var. Doğru dürüst hakemler 2 dakikada atarlar." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 16:30 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 16:30
Galatasaray Divan Kurulu’nda tepki gören sözler!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Bolayır, "Maçları hiç kaçırmıyorum, devamlı seyrediyorum. Galatasaray - Samsunspor maçı, kritik bir maç. Maçı alamayacağız gibi bir durum var. Zaten hep yüreğim hopluyor. Her maçta zor götürüyoruz olayı. Nasılsa Osimhen çıkar dedim, bir kafa atar bitirir maçı dedim. Aynı şey oldu. Bir ara mağluptuk galiba. 2 tane gol atıldı. Fakat, stadın anonsu birden bire coştu. 'Goooolll Mario Icardi' diye bağırıyor. Nasıl bir saygısızlık bu. Bu insan, insan olarak. Karakter, alçakgönüllü adam. Ben onu tenkit ettim. Bir insandır ya, Icardi mi değil, onun da çok yararları var şampiyonlukta. Bazı meselelerde onu beğenmiyorum. İyi bir futbolcu, inkar edemem. Icardi atmıyor golü, bu anonsu yapan arkadaş neden böyle yapıyor. Hoşuma gitmedi, arz ettim. Basit mevzu değil. Alçakgönüllülük gösterdi, reaksiyon gösterseydi ne olurdu. Bir de tribünlere de sirayet etti. Tribünler de 'Icardi gooll' dedi. Bu nasıl bir şey." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER İDARE ETMESE ÇOK KIRMIZI KART ÇIKAR"

Turcan Bolayır, "Okan Hoca'ya da sözlerim lütfen gitsin. Rica ediyorum. Çok sert futbol oynayan futbolcular var. Doğru dürüst hakemler 2 dakikada atarlar. Çok sert oynuyoruz çok. İsim vermiyorum. Biraz daha dikkatli gitmekte yarar var. Turcan Bey konuşuyor diyorsunuz, göreceğiz. Hakemler idare etmese ikinci sarı kart kırmızıdan çok topçu gider." dedi.

Barış Alper Yılmaz. (AA)Barış Alper Yılmaz. (AA)

"AYAĞI KIRILDI ZANNETTİK!"

Bu sözler üzerine topluluktan itirazlar ve tepkiler yükselince Turcan Bolayır, "Benim konuşmamı beğenmeyen çıksın. Buradan tın tın gittiler geçenlerde, güle güle. Dinlemek istemeyen varsa çıkabilir. Benim görüşüm var. Siz de bunları görüyorsunuz. Öyle bir sert giren futbolcular var ki yere yatıyor. Sivasspor maçını alalım. Bir futbolcumuz yerde yattı. Sivasspor maçında yerde yatan ayağı kırıldı zannettik. 3 gün sonra maça çıktı. Doğru mu hareket, değil! Ben aleyhte değil reel konuşuyorum. Ben 56 yıl Galatasaray Lisesi'nde hocalık yaparak geçirdim. Elimden neler geçti. Ben aleyhte yapacak insan mıyım! Ben doğruları konuşuyorum. Müdahale etmeyin bana." cevabını verdi.

DİVAN KURULU'NDAN TEPKİ ALDI

Divan Kurulu'nda yer alan diğer üyelerin tepkisini çeken Turcan Bolayır, "Madem istemiyorsunuz. Özür dilerim sizleri rahatsız ettiğim için..." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu dün ikrar ediyordu bugün inkar! Yıllardır Doğu Akdeniz hikayesiyle delil kararttı: 2018’deki sözleri foyasını ortaya çıkardı
Başkan Erdoğan’dan İmralı heyetine yeşil ışık: Randevu isterlerse veririm | DEM Parti’den başvuru açıklaması
Takas Bank
Başkan Erdoğan’dan Suriye uyarısı: Mezhep temelli fitne ateşi yakılmak isteniyor | CHP ve Özgür Özel’e sert tepki
Gazze eylemlerinin lideri! ABD gözaltına aldı: Yeşil kartı var ama sınır dışı edilecek! Kim bu Mahmud Halil
Vatansız FETÖ’cülerin şirket adresi İngiltere! Vatandaşlık alabilmek için tek adrese onlarca şirket!
Fenerbahçe’den dev transfer! Aynı takımdan 2 imza
Bakan Işıkhan açıkladı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
İmamoğlu’nun ANAP torpilli yapay geçişinde usulsüzlük sanılandan daha büyük! Dekan istifa etti... Üniversiteye ikinci kez yazı gitti
Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11’ini belirledi
Okyanusta facia! Kuzey Denizi’nde petrol tankerine çarpan geminin kaptanı Rus çıktı
Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? Mehmetçik Suriye’de kalmaya devam edecek
Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10’da zirveye koşuyor! 2.238’lik farkla...
YPG’nin tasfiyesi panikletti! İsrail’den üç beş fotoğrafla Suriye’de işgal tehdidi: Hermon Dağı’nda neler oluyor?
Bakan Uraloğlu bayram öncesi duyurdu! Ailelere %40 indirimli yolculuk! Tarih belli oldu
Elektrikli taşıt kredilerinde yeni dönem! BDDK açıkladı: Tutarlar değişti
Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel Müge Anlı’da! Cadılık iddialarına yanıt verdi! Telefonu açıldı mı?
CHP kurultayına tele-dizayn! Takvim yazdı CHP’ye yakın isim bombanın pimini çekti... Delegelere verilen 1200 lüks telefonu Medya AŞ ödedi
Ukrayna’da 30 gün ateşkes! Kiev Hazırız dedi: Top Rusya’da
Kuruluş Osman’ın Esenbike’si Ayça İnci Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! Kardeşi ve halası da çok ünlü...