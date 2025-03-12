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Mısır'da yabancı hakem krizi! Derbi oynanmadı

Mısır'ın en büyük derbisinde Al Ahly, yabancı hakem getirilmemesi nedeniyle Zamalek maçına çıkmadı. Mücadele, Zamalek Kulübü'nün 3-0 hükmen lehine galibiyeti olarak ilan edildi.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 13:53 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 13:53
Mısır’da yabancı hakem krizi! Derbi oynanmadı

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Mısır futbolunun en büyük derbisi, yabancı hakem gelmemesi nedeniyle oynanamadı.

Al Ahly kulübü, Mısır Premier Ligi'nde Zamalek ile oynayacağı Kahire derbisine yabancı hakem atanmaması nedeniyle sahaya çıkmadı.

Al Ahly'den yapılan açıklamada, derbiyi yabancı bir hakemin yönetmemesi halinde ligdeki maçlara çıkmayacağı belirtilmişti. Al Ahly Kulübü, federasyon tarafından yabancı hakem görevlendirilmemesi üzerine Zamalek derbisine çıkmadı.

BAKAN DEVREYE GİRDİ

Maçtan önce Mısır Gençlik ve Spor Bakanı Ashraf Sobhi devreye girerek sorunu çözmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Al Ahly, Kahire Stadyumu'na gitmeyi reddetti.

3-0 HÜKMEN KARARI

Mücadele, Zamalek Kulübü'nün 3-0 hükmen lehine galibiyeti olarak ilan edildi.

Mısır Futbol Federasyonu'nun Al Ahly'e 3-0 hükmen dışında nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor.

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