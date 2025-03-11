Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor galibiyeti ile rahat bir nefes aldı.
Sarı kırmızılılar, geri düştüğü maçı çevirerek 5 resmi maç sonra galibiyeti hatırladı.
Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor galibiyeti ile rahat bir nefes aldı.
Sarı kırmızılılar, geri düştüğü maçı çevirerek 5 resmi maç sonra galibiyeti hatırladı.
MUSLERA'NIN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kaptan Muslera soyunma odasına girer girmez çok yüksek sesle ve sert bir şekilde takım arkadaşlarını azarlamaya başladı.
Uruguaylı kalecinin, "Berbat oynuyoruz. Biz bu değiliz. Kazanmadan buraya dönmek yok" dediği öğrenildi.
GALİBİYET BÖYLE GELDİ
Ardından Günay Güvenç, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın da benzer ifadeler kullandığı ve soyunma odasında bir anda farklı bir fava oluştuğu belirlendi. Çok daha yüksek bir hırs ve konsantrasyonla ikinci devreye çıkan Galatasaray galibiyete uzandı.
OSIMHEN RÜZGARI
Ligde üst üste iki beraberliğin ardından hata yapma lüksü olmayan Galatasaray'ı, kiralık yıldızı Victor Osimhen taşımaya devam ediyor. En yakın rakibi F.Bahçe'nin bay geçtiği haftada Aslan, Alanyaspor engelini Nijeryalı yıldızının sayesinde kayıpsız geçerken namağlup serisini de 27 maça (22G-5B) çıkardı. Cimbom'un bu sezon en skorer ismi olan 26 yaşındaki santrfor, son 4 haftada uçuşa geçti ve atılan 7 golün 5'ini ağlara yolladı. Rizespor'a yaptığı dubleyle başladığı seride F.Bahçe'yi boş geçen Osimhen, Kasımpaşa (2) ve Alanyaspor'u (1) avlayarak ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti ve 4 de asist yaptı.
ÇİZME'DE GÜNDEM
İtalyan basını, Osimhen'in performansını da duyurmaya devam ediyor. Nijeryalı forvetle ilgili haber paylaşan La Gazetta dello Sport, "Osimhen, Galatasaray'ı taşıyor" başlığı ile Alanya-G.Saray maçını anlatırken Osimhen'in, Jose Mourinho'nun 7 puan önünde olduğu vurgulandı.
REKOR PEŞİNDE
29 müsabakada 23 gol-5 asiste ulaşan Victor Osimhen, Napoli formasıyla kariyer rekoru kırdığı 2022-23 sezonunda 39 maçta 31 gol-4 asiste imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da kalan bölümde yapacağı skor katkısıyla Napoli dönemini geçme fırsatını yakaladı.
ASLAN PES ETMİYOR
Türkiye'de bileği bükülmeyen Galatasaray, başarısını asla pes etmemesine borçlu.
Bu sezon geriye düştüğü maçlarda bile panik yapmayan sarı-kırmızılılar tüm maçlarda en az bir puan almayı başardı.
Bu sezon Türkiye'de lig ve kupada 29 resmi karşılaşmaya çıkan Cimbom, 9 kez skor olarak geriye düştü. Bu maçların 5'ini çeviren sarı-kırmızılılar 4'ünde ise sahadan bir puanla ayrılmayı başardı ve yenilmezliğini sürdürdü.
15 PUAN TOPLADI
Sezonun henüz ilk maçında Hatay karşısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kazandı. Daha sonra Eyüp önünde geriye düştüğü karşılaşmadan bir puan çıkartan Cimbom, Sivas engelini ise 10 kişi kalıp 1-0 geriye düşmesine karşın 3-2 ile geçmişti. Trabzonspor önünde 3-2'den dönüp 4-3 kazanan sarı-kırmızılılar, Hatay ile 1-1, Kasımpaşa ile de 3-3 berabere kaldı. Son olarak Alanya'yı ilk yarısını geride kapattığı maçta 2-1 yenen G.Saray, yaptığı geri dönüşlerle 15 puan topladı.
TARİHİ DEPLASMAN SERİSİ
Alanyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray, dış sahadaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.
Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 25 mücadeleden 21 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.
BARIŞ ALPER VİTES YÜKSELTTİ
İlk yarıdaki kötü futbolun ardından soyunma odasına geride giren Galatasaray, ikinci devrede eforunu yükseltirken beraberlik golünün mimarı Barış Alper Yılmaz oldu.
Milli oyuncu, ikinci golde ise direkt asist katkısı verdi.
Bu sezon ligde 10 gol atıp, 2 de asist yapan Barış Alper, toplamda geçen sezonki 12 skor katkısını tekrarladı.
24 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde ilk kez Osimhen'e gol pası verdi.
GÖZLER TRANSFERDE
Sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezon hazırlıklarına da devam ediyor.
Fernando Muslera'nın sözleşmesinin sona erecek olması sarı kırmızılıların önceliğini 1 numara transferine vermesine sebep oldu.
SÜRPRİZ İSİM
Galatasaray'ın bu doğrultuda Barcelona'dan Inaki Pena'yı gündemine aldığı belirtildi. Ancak Aslan'ın asıl hedefinin Komşu'da olduğu öğrenildi.
TZOLAKIS BOMBASI
Galatasaray, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis'i gündemine aldı.
Aslan, bu sezon 26 maça çıkan ve yalnızca 16 gol yiyerek 13 maçta kalesini gole kapatan eldiven için girişimlerine başladı.
6 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Konstantinos Tzolakis'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.