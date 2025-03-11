SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Rota değişti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar Fernando Muslera'nın yerine yeni 1 numarasını ararken, transferde rota değişti. Cimbom, sürpriz bir ismin peşine düştü. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 09:43 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 09:43
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, Alanyaspor galibiyeti ile rahat bir nefes aldı.

Sarı kırmızılılar, geri düştüğü maçı çevirerek 5 resmi maç sonra galibiyeti hatırladı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

MUSLERA'NIN SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaptan Muslera soyunma odasına girer girmez çok yüksek sesle ve sert bir şekilde takım arkadaşlarını azarlamaya başladı.

Uruguaylı kalecinin, "Berbat oynuyoruz. Biz bu değiliz. Kazanmadan buraya dönmek yok" dediği öğrenildi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

GALİBİYET BÖYLE GELDİ

Ardından Günay Güvenç, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın da benzer ifadeler kullandığı ve soyunma odasında bir anda farklı bir fava oluştuğu belirlendi. Çok daha yüksek bir hırs ve konsantrasyonla ikinci devreye çıkan Galatasaray galibiyete uzandı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

OSIMHEN RÜZGARI

Ligde üst üste iki beraberliğin ardından hata yapma lüksü olmayan Galatasaray'ı, kiralık yıldızı Victor Osimhen taşımaya devam ediyor. En yakın rakibi F.Bahçe'nin bay geçtiği haftada Aslan, Alanyaspor engelini Nijeryalı yıldızının sayesinde kayıpsız geçerken namağlup serisini de 27 maça (22G-5B) çıkardı. Cimbom'un bu sezon en skorer ismi olan 26 yaşındaki santrfor, son 4 haftada uçuşa geçti ve atılan 7 golün 5'ini ağlara yolladı. Rizespor'a yaptığı dubleyle başladığı seride F.Bahçe'yi boş geçen Osimhen, Kasımpaşa (2) ve Alanyaspor'u (1) avlayarak ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti ve 4 de asist yaptı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

ÇİZME'DE GÜNDEM

İtalyan basını, Osimhen'in performansını da duyurmaya devam ediyor. Nijeryalı forvetle ilgili haber paylaşan La Gazetta dello Sport, "Osimhen, Galatasaray'ı taşıyor" başlığı ile Alanya-G.Saray maçını anlatırken Osimhen'in, Jose Mourinho'nun 7 puan önünde olduğu vurgulandı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

REKOR PEŞİNDE

29 müsabakada 23 gol-5 asiste ulaşan Victor Osimhen, Napoli formasıyla kariyer rekoru kırdığı 2022-23 sezonunda 39 maçta 31 gol-4 asiste imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da kalan bölümde yapacağı skor katkısıyla Napoli dönemini geçme fırsatını yakaladı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

ASLAN PES ETMİYOR

Türkiye'de bileği bükülmeyen Galatasaray, başarısını asla pes etmemesine borçlu.

Bu sezon geriye düştüğü maçlarda bile panik yapmayan sarı-kırmızılılar tüm maçlarda en az bir puan almayı başardı.

Bu sezon Türkiye'de lig ve kupada 29 resmi karşılaşmaya çıkan Cimbom, 9 kez skor olarak geriye düştü. Bu maçların 5'ini çeviren sarı-kırmızılılar 4'ünde ise sahadan bir puanla ayrılmayı başardı ve yenilmezliğini sürdürdü.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

15 PUAN TOPLADI

Sezonun henüz ilk maçında Hatay karşısında 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kazandı. Daha sonra Eyüp önünde geriye düştüğü karşılaşmadan bir puan çıkartan Cimbom, Sivas engelini ise 10 kişi kalıp 1-0 geriye düşmesine karşın 3-2 ile geçmişti. Trabzonspor önünde 3-2'den dönüp 4-3 kazanan sarı-kırmızılılar, Hatay ile 1-1, Kasımpaşa ile de 3-3 berabere kaldı. Son olarak Alanya'yı ilk yarısını geride kapattığı maçta 2-1 yenen G.Saray, yaptığı geri dönüşlerle 15 puan topladı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

TARİHİ DEPLASMAN SERİSİ

Alanyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup eden Galatasaray, dış sahadaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 25 mücadeleden 21 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

BARIŞ ALPER VİTES YÜKSELTTİ

İlk yarıdaki kötü futbolun ardından soyunma odasına geride giren Galatasaray, ikinci devrede eforunu yükseltirken beraberlik golünün mimarı Barış Alper Yılmaz oldu.

Milli oyuncu, ikinci golde ise direkt asist katkısı verdi.

Bu sezon ligde 10 gol atıp, 2 de asist yapan Barış Alper, toplamda geçen sezonki 12 skor katkısını tekrarladı.

24 yaşındaki futbolcu ayrıca ligde ilk kez Osimhen'e gol pası verdi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

GÖZLER TRANSFERDE

Sezon sonunda şampiyon olarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, bir yandan gelecek sezon hazırlıklarına da devam ediyor.

Fernando Muslera'nın sözleşmesinin sona erecek olması sarı kırmızılıların önceliğini 1 numara transferine vermesine sebep oldu.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

SÜRPRİZ İSİM

Galatasaray'ın bu doğrultuda Barcelona'dan Inaki Pena'yı gündemine aldığı belirtildi. Ancak Aslan'ın asıl hedefinin Komşu'da olduğu öğrenildi.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

TZOLAKIS BOMBASI

Galatasaray, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos forması giyen Konstantinos Tzolakis'i gündemine aldı.

Aslan, bu sezon 26 maça çıkan ve yalnızca 16 gol yiyerek 13 maçta kalesini gole kapatan eldiven için girişimlerine başladı.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

6 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Konstantinos Tzolakis'in 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyesi’ne DHKP-C soruşturması! Kazova Tekstil maske... Terör örgütüne ihalelerle para akışı
YPG teslim oldu teröristan isteyen İsrail kaybetti! Derin Amerika, CIA ve MOSSAD Suriye’de tokat yedi... Ankara kantonculuk oynatmadı
Takas Bank
Teklif TBMM’ye sunuldu: Emekliye her bayram 4 bin TL! Kime, ne kadar ve ne zaman ödeme yapılacak? Torbada neler var?
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Rota değişti
Mart ortasında 27 dereceyi göreceğiz! Afrika’dan yeni sıcak hava dalgası geliyor: O tarihte pik yapacak
Türk Telekom
Teröristan planı çöp oldu! YPG teslim oldu | Abdi ABD’ye yalvardı İsrail’e yanladı Şam’a mecbur kaldı: İşte 8 maddelik anlaşma
Başkan Erdoğan’dan Suriye’deki provokasyona sert tepki! Muhalefete uyarı: Fitne ateşine odun taşınmamalı
ÖZEL | Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke! İmza için Trabzon’a geliyor
Jardel’i yakaladı Icardi’yi solladı! Galatasaray’ı ipten alan Osimhen tarih yazdı
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Ümidinizi kaybetmeyin
AK Parti TBMM’ye sundu: Emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıktı
Donald Trump Beyaz Saray’dan kovmuştu | Zelenskiy’den özür mektubu! ABD’li yetkili Değerli madenler anlaşması için tarih verdi
Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor
Dünya genelinde X’e erişim sorunu yaşandı! Elon Musk Siber saldırı altındayız dedi o ülkeyi suçladı
Müteahhidin temelinde yalan var! KKTC’de partileyen İmamoğlu İstanbul’da durumum yok dedi: Şaibeli diploma usulsüz geçişte ANAP torpili
Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye tepki DEM’e uyarı!
Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahu’ya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti