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Muslera'dan ateşleyici konuşma: Alanyaspor maçının devre arasında neler yaşandı? O detaylara TAKVİM ulaştı

Alanya maçının devre arası yaşananların ayrıntılarına TAKVİM ulaştı. Kaptan Muslera’nın tüm takımı çok sert bir şekilde azarladığı ve "Berbat oynuyoruz. Biz bu değiliz. Kazanmadan buraya dönmek yok" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Muslera’dan ateşleyici konuşma: Alanyaspor maçının devre arasında neler yaşandı? O detaylara TAKVİM ulaştı

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Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başaran Galatasaray'da moraller yükseldi. Sarı-Kırmızılılar'da maç sonunda neredeyse tüm futbolcular devre arasına dikkat çekti ve soyunma odasında yaşananların galibiyeti getirdiğini söyledi.

Muslera'dan ateşleyici konuşma: Alanyaspor maçının devre arasında neler yaşandı! O detaylara TAKVİM ulaştı (AA)Muslera'dan ateşleyici konuşma: Alanyaspor maçının devre arasında neler yaşandı! O detaylara TAKVİM ulaştı (AA)

TAKVİM, Sarı-Kırmızılılar'a şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet getiren 15 dakikalık mini zirvenin detaylarına ulaştı. Alınan bilgilere göre kaptan Muslera soyunma odasına girer girmez çok yüksek sesle ve sert bir şekilde takım arkadaşlarını azarlamaya başladı.

Muslera'dan ateşleyici konuşma: Alanyaspor maçının devre arasında neler yaşandı! O detaylara TAKVİM ulaştı (AA)Muslera'dan ateşleyici konuşma: Alanyaspor maçının devre arasında neler yaşandı! O detaylara TAKVİM ulaştı (AA)

Uruguaylı kalecinin, "Berbat oynuyoruz. Biz bu değiliz. Kazanmadan buraya dönmek yok" dediği öğrenildi.

Muslera'dan ateşleyici konuşma: Alanyaspor maçının devre arasında neler yaşandı! O detaylara TAKVİM ulaştı (AA)Muslera'dan ateşleyici konuşma: Alanyaspor maçının devre arasında neler yaşandı! O detaylara TAKVİM ulaştı (AA)

Ardından Günay, Davinson ve Abdülkerim'in de benzer ifadeler kullandığı ve soyunma odasında bir anda farklı bir fava oluştuğu belirlendi. Çok daha yüksek bir hırs ve konsantrasyonla ikinci devreye çıkan Galatasaray galibiyete uzandı.

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