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Bugün hangi maçlar var? 13 Mart UEFA Avrupa Lig maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol tutkunları bugün büyük bir heyecanla Rangers-Fenerbahçe rövanş karşılaşmasını takip ediyor. 13 Mart tarihinde Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası gibi önemli organizasyonlarda da maç olup olmadığı merak konusu. Peki Rangers-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç takvimi.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 08:57
Bugün hangi maçlar var? 13 Mart UEFA Avrupa Lig maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers-Fenerbahçe rövanş mücadelesi, futbol tutkunlarını ekran başına kilitlerken, günün diğer önemli karşılaşmaları da büyük ilgi görüyor. Sporseverler, "Bu akşam hangi maçlar var?" sorusunu araştırıyor. Peki 13 Mart Perşembe günü hangi maçlar var? İşte detaylar…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BU AKŞAM (13 MART) KİMİN MAÇI VAR?

20:45 – Athletic Bilbao 🆚 Roma (TRT Tabii Spor)
🔹 20:45 – Lazio 🆚 Viktoria Plzen (TRT Tabii Spor 1)
🔹 20:45 – Eintracht Frankfurt 🆚 Ajax (TRT Spor)
🔹 20:45 – Olympiakos 🆚 Bodo/Glimt (TRT Tabii Spor 2)

🔹 23:00 – Lyon 🆚 FCSB (TRT Tabii Spor 2)
🔹 23:00 – Rangers 🆚 Fenerbahçe (TRT 1)
🔹 23:00 – Tottenham 🆚 AZ Alkmaar (TRT Tabii Spor 1)
🔹 23:00 – Manchester United 🆚 Real Sociedad (TRT Tabii Spor)

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

13 Mart 2025 UEFA Konferans Ligi - Son 16 Turu Maç Programı ve Yayın Bilgileri

🔹 20:45 – Lugano 🆚 Celje (TRT Tabii Spor 4)
🔹 20:45 – Rapid Wien 🆚 Borac Banja Luka (TRT Tabii Spor 5)
🔹 20:45 – Djurgarden 🆚 Pafos FC (TRT Tabii Spor 6)
🔹 20:45 – Cercle Brugge 🆚 Jagiellonia Bialystok (TRT Tabii Spor 3)

🔹 23:00 – Fiorentina 🆚 Panathinaikos (TRT Tabii Spor 4)
🔹 23:00 – Vitoria Guimaraes 🆚 Real Betis (TRT Tabii Spor 5)
🔹 23:00 – Chelsea 🆚 Kopenhag (TRT Tabii Spor 3)
🔹 23:00 – Legia Varşova 🆚 Molde (TRT Tabii Spor 6)