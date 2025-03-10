SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den 18'lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

Üç kulvarda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı lacivertliler, geleceğin yıldızlarını da kadrosuna katmayı sürdürüyor. Teknik heyet ve yönetim, birçok ismi mercek altına aldı. O oyunculardan biri belli oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 17:57 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 17:58
Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jose Mourinho ile başladığı sezonda Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele veren Fenerbahçe, yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

ARALIK AYINDAN BU YANA YENİLMİYOR

Kanarya, bay geçtiği 27. haftanın ardından Samsunspor'u ağırlayacak olan sarı lacivertli ekip, Bodrum FK deplasmanına gittikten sonra Trabzonspor'u derbide ağırlayacak.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

Aralık ayından bu yana yenilgi yüzü görmeyen Mourinho ve öğrencileri, sezon sonuna kadar maç eksiğiyle aradaki 7 puanlık farkı eriterek mutlu sona ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

İSKOÇYA'DA ZORU BAŞARMAK AMACINDA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon zor bir süreç geçirse de gruplardan play-off turuna yükselmiş ve Anderlecht'i eleyerek Son 16 Turu'na yükselmişti. 3-0 ve 2-2'lik sonuçların ardından rakip İskoç devi Rangers olmuştu.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

Kanarya, bu sezon sadece Athletic Bilbao'ya yenildiği grup aşaması sonrasındaki ilk yenilgisini Glasgow temsilcisinden aldı. Fenerbahçe, rakibine 3-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

Ancak hem Jose Mourinho verdiği mesajla hem de oyuncular başarı isteğiyle birlikte bu turu geçeceklerini düşünüyor. Taraftarlar da zorlu maçta takımlarına güveniyor.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

Portekizli çalıştırıcı, "Bugünkü galibiyeti hak ettiler. Çok fazla kutlama yapmayın, ikinci maç var. İkinci maç sonunda kutlayacak durumdalarsa onları tebrik ederim. Şu an sakin olmalılar, henüz bitmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

DERBİYE ÇIKACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını çok kolay bir şekilde tamamlayan Fenerbahçe, 9 puanla çeyrek finale yükseldi. Kanarya'nın rakibi, ezeli rakibi Galatasaray oldu. Karşılaşma 1, 2 veya 3 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

HEDEF SON 4

Diğer kulvarlarda olduğu gibi yine kupaya uzanmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefi, ezeli rakibini saf dışı bırakarak yarı finale yükselebilmek.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bir taraftan saha içinde başarılı olmak adına çaba gösteren Fenerbahçe'de diğer yandan transfer konusunda da büyük uğraş veriliyor. Jose Mourinho'nun istediği oyuncuların alınmasıyla ilgili olarak harekete geçilecek.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

ÖNCELİK KİRALIKLARIN ALINMASI

Kanarya'da sezon başında kiralanan oyuncuların durumları da belli oldu. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda uygulanacak yol haritasına göre girişimlere başladı.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

KOSTIC ALINACAK

Sol bekte ve kanatta görev yapmasının yanı sıra farklı mevkilerde de forma giyebilen Filip Kostic için kulübü Juventus ile pazarlık masasına oturuldu. Sırp yıldızın takıma kazandırılması için uğraş veriliyor.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

MOURINHO'NUN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması sonrasında forma giymeye başlayan deneyimli futbolcu, 32 karşılaşmaya çıktı. 3 gol atıp 6 da asist yaparak Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerden biri olmayı başardı.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

İtalyan medyasına göre Fenerbahçe, Filip Kostic için kulübü Juventus'a 5-6 milyon euro bandında bir bonservis önerdi. Torino temsilcisinin bu teklife sıcak bakacağı ve teklifi kabul edeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

AMRABAT'IN BONSERVİSİ ALINACAK

Sezon başında yine İtalya'dan kiralanan bir başka isim olan Sofyan Amrabat için de Floransa temsilcisi Fiorentina'nın kapısı çalınacak. Faslı futbolcunun zorunlu olan satın alma maddesi yerine getirilerek bonservisi alınacak. Kasadan 12-13 milyon euro çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

SKRINIAR İÇİN FRANSA ÇIKARMASI

Ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar ile ilgili olarak da olumlu bir süreç ilerletilmek isteniyor. Slovak stoperin akıma kalıcı olarak transferi için Fransız temsilcisiyle görüşmeler başladı. İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu deneyimli savunmacının yeniden çubuklu formayı giymesi adına çaba gösteriliyor.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

FİYATINI YAZDILAR

Fransız basını, Skriniar için başkent temsilcisinin 10-11 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğunu yazdı. Yönetim, performansıyla herkesi kendine hayran bırakan tecrübeli stoperi kadrosuna katmayı çok istiyor.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

MAXIMIN İLE YOLLAR AYRILACAK

Jose Mourinho döneminin ilk transferi olarak imza atan Allan Saint Maximin'in kiralık kontratı Şubat ayında sona erdirilecekti ancak Napoli'nin evraklarını tamamlayamaması üzerine takımda kaldı. Fransız kanat oyuncusu, sezon bitiminde kulübüne dönecek.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

CVETKOVIC BOMBASI

Fenerbahçe, gelecek vaat eden genç yetenekleri kadrosuna katma stratejisi doğrultusunda yeni bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Sırbistan'ın yükselen yıldızlarından biri olarak gösterilen Mihajlo Cvetkovic'i transfer listesine aldı.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe 18 yaşındaki forvet oyuncusu için transfer girişimlerine başladı. Lazio'nun da yakından takip ettiği genç golcü için sarı-lacivertlilerin ciddi bir hazırlık yaptığı ve detaylı analizler gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

Sırbistan futbolunun gelecekteki en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Cvetkovic, Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

Bu sezon Cukaricki A Takımı formasıyla 23 resmi maça çıkan Mihajlo Cvetkovic, 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Genç yetenek, alt yaş kategorilerinde de etkileyici bir performans sergiledi. Sırbistan genç milli takımlarıyla çıktığı 35 maçta 18 gol atan Cvetkovic, istikrarlı formuyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Lazio da kendisiyle ilgileniyor.

Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki Kabine Toplantısı sona erdi!
AK Parti TBMM’ye sundu: Emeklinin bayram ikramiyesi 4 bin TL’ye çıktı
Türk Telekom
Müteahhidin temelinde yalan var! KKTC’de partileyen İmamoğlu İstanbul’da durumum yok dedi: Şaibeli diploma usulsüz geçişte ANAP torpili
Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in yeni bahanesi: Öcalan bize yoldaş demedi dost dedi o yüzden silah bırakmıyoruz | Kurilla yine sahnede
Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi sona erdi
İmralı’da ne yaşandı ne bitti? DEM Parti’nin siyasi parti ziyaretlerinde ikinci tur... Heyet CHP Genel Merkezi’nde
TÜSİAD üst yönetimi için hazırlanan iddianame kabul edildi: Hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
Suriye ordusu rejim kalıntıları ve YPG/PKK saldırılarını püskürttü! ABD ve Rusya’dan acil çağrı: BMGK toplanacak
Muhaberat artığı MOSSAD ajanı! Kim bu vitrin şebbihası Selim Narlı? Mektupla Netanyahu’ya yalvardı... Tek hayali Alevi özerk devleti
CHP’li Deniz Baykal’a kaset kumpası! FETÖ firarisi Ankara’da yakalandı
Ece Gürel’in başına ne geldi? Yakınları anlattı: Kadın çığlıkları duyduk! Baba gözyaşları içinde konuştu! Cadılık eğitimi alıyor muydu?
Spor yazarları Alanyaspor Galatasaray maçını yorumladı: Figüranlara rol yazılıyor! Hakem için dikkat çeken sözler
Mimar Ece Gürel’i ölüme götüren mobbing! Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Tuvalet temizle çay getiri sindiremedi
İstanbul’a Antalya havası geliyor! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar kapıda! 22 dereceye hazır olun
Türkiye İsrail’i veto etti siyonistler Ankara’yı hedef aldı!
Dilan Polat Güzellik Merkezi’nde çalışıyordu! İntiharının ardındaki gizem aydınlatıldı! O isme tutuklama
Usta Oyuncu Macit Koper’in acı günü! Kanserle mücadele eden hayat arkadaşı Hülya Koper’i kaybetti
Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi