Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI İtalyan medyasına göre Fenerbahçe, Filip Kostic için kulübü Juventus'a 5-6 milyon euro bandında bir bonservis önerdi. Torino temsilcisinin bu teklife sıcak bakacağı ve teklifi kabul edeceği öne sürüldü.

AMRABAT'IN BONSERVİSİ ALINACAK Sezon başında yine İtalya'dan kiralanan bir başka isim olan Sofyan Amrabat için de Floransa temsilcisi Fiorentina'nın kapısı çalınacak. Faslı futbolcunun zorunlu olan satın alma maddesi yerine getirilerek bonservisi alınacak. Kasadan 12-13 milyon euro çıkması bekleniyor.

SKRINIAR İÇİN FRANSA ÇIKARMASI Ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar ile ilgili olarak da olumlu bir süreç ilerletilmek isteniyor. Slovak stoperin akıma kalıcı olarak transferi için Fransız temsilcisiyle görüşmeler başladı. İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu deneyimli savunmacının yeniden çubuklu formayı giymesi adına çaba gösteriliyor.

FİYATINI YAZDILAR Fransız basını, Skriniar için başkent temsilcisinin 10-11 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğunu yazdı. Yönetim, performansıyla herkesi kendine hayran bırakan tecrübeli stoperi kadrosuna katmayı çok istiyor.