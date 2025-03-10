Fenerbahçe’den 18’lik yıldıza kanca! Transferde dev rakip var

Jose Mourinho ile başladığı sezonda Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele veren Fenerbahçe, yoluna devam ediyor.
Jose Mourinho ile başladığı sezonda Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele veren Fenerbahçe, yoluna devam ediyor.
ARALIK AYINDAN BU YANA YENİLMİYOR
Kanarya, bay geçtiği 27. haftanın ardından Samsunspor'u ağırlayacak olan sarı lacivertli ekip, Bodrum FK deplasmanına gittikten sonra Trabzonspor'u derbide ağırlayacak.
Aralık ayından bu yana yenilgi yüzü görmeyen Mourinho ve öğrencileri, sezon sonuna kadar maç eksiğiyle aradaki 7 puanlık farkı eriterek mutlu sona ulaşmak istiyor.
İSKOÇYA'DA ZORU BAŞARMAK AMACINDA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon zor bir süreç geçirse de gruplardan play-off turuna yükselmiş ve Anderlecht'i eleyerek Son 16 Turu'na yükselmişti. 3-0 ve 2-2'lik sonuçların ardından rakip İskoç devi Rangers olmuştu.
Kanarya, bu sezon sadece Athletic Bilbao'ya yenildiği grup aşaması sonrasındaki ilk yenilgisini Glasgow temsilcisinden aldı. Fenerbahçe, rakibine 3-1 yenilerek tur şansını zora soktu.
Ancak hem Jose Mourinho verdiği mesajla hem de oyuncular başarı isteğiyle birlikte bu turu geçeceklerini düşünüyor. Taraftarlar da zorlu maçta takımlarına güveniyor.
Portekizli çalıştırıcı, "Bugünkü galibiyeti hak ettiler. Çok fazla kutlama yapmayın, ikinci maç var. İkinci maç sonunda kutlayacak durumdalarsa onları tebrik ederim. Şu an sakin olmalılar, henüz bitmedi" ifadelerini kullanmıştı.
DERBİYE ÇIKACAK
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasını çok kolay bir şekilde tamamlayan Fenerbahçe, 9 puanla çeyrek finale yükseldi. Kanarya'nın rakibi, ezeli rakibi Galatasaray oldu. Karşılaşma 1, 2 veya 3 Nisan'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
HEDEF SON 4
Diğer kulvarlarda olduğu gibi yine kupaya uzanmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefi, ezeli rakibini saf dışı bırakarak yarı finale yükselebilmek.
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bir taraftan saha içinde başarılı olmak adına çaba gösteren Fenerbahçe'de diğer yandan transfer konusunda da büyük uğraş veriliyor. Jose Mourinho'nun istediği oyuncuların alınmasıyla ilgili olarak harekete geçilecek.
ÖNCELİK KİRALIKLARIN ALINMASI
Kanarya'da sezon başında kiralanan oyuncuların durumları da belli oldu. Yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda uygulanacak yol haritasına göre girişimlere başladı.
KOSTIC ALINACAK
Sol bekte ve kanatta görev yapmasının yanı sıra farklı mevkilerde de forma giyebilen Filip Kostic için kulübü Juventus ile pazarlık masasına oturuldu. Sırp yıldızın takıma kazandırılması için uğraş veriliyor.
MOURINHO'NUN VAZGEÇİLMEZİ OLDU
Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılması sonrasında forma giymeye başlayan deneyimli futbolcu, 32 karşılaşmaya çıktı. 3 gol atıp 6 da asist yaparak Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerden biri olmayı başardı.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
İtalyan medyasına göre Fenerbahçe, Filip Kostic için kulübü Juventus'a 5-6 milyon euro bandında bir bonservis önerdi. Torino temsilcisinin bu teklife sıcak bakacağı ve teklifi kabul edeceği öne sürüldü.
AMRABAT'IN BONSERVİSİ ALINACAK
Sezon başında yine İtalya'dan kiralanan bir başka isim olan Sofyan Amrabat için de Floransa temsilcisi Fiorentina'nın kapısı çalınacak. Faslı futbolcunun zorunlu olan satın alma maddesi yerine getirilerek bonservisi alınacak. Kasadan 12-13 milyon euro çıkması bekleniyor.
SKRINIAR İÇİN FRANSA ÇIKARMASI
Ara transfer döneminde PSG'den kiralanan Milan Skriniar ile ilgili olarak da olumlu bir süreç ilerletilmek isteniyor. Slovak stoperin akıma kalıcı olarak transferi için Fransız temsilcisiyle görüşmeler başladı. İtalyan kulüplerinin de devrede olduğu deneyimli savunmacının yeniden çubuklu formayı giymesi adına çaba gösteriliyor.
FİYATINI YAZDILAR
Fransız basını, Skriniar için başkent temsilcisinin 10-11 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğunu yazdı. Yönetim, performansıyla herkesi kendine hayran bırakan tecrübeli stoperi kadrosuna katmayı çok istiyor.
MAXIMIN İLE YOLLAR AYRILACAK
Jose Mourinho döneminin ilk transferi olarak imza atan Allan Saint Maximin'in kiralık kontratı Şubat ayında sona erdirilecekti ancak Napoli'nin evraklarını tamamlayamaması üzerine takımda kaldı. Fransız kanat oyuncusu, sezon bitiminde kulübüne dönecek.
CVETKOVIC BOMBASI
Fenerbahçe, gelecek vaat eden genç yetenekleri kadrosuna katma stratejisi doğrultusunda yeni bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Sırbistan'ın yükselen yıldızlarından biri olarak gösterilen Mihajlo Cvetkovic'i transfer listesine aldı.
İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe 18 yaşındaki forvet oyuncusu için transfer girişimlerine başladı. Lazio'nun da yakından takip ettiği genç golcü için sarı-lacivertlilerin ciddi bir hazırlık yaptığı ve detaylı analizler gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Sırbistan futbolunun gelecekteki en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Cvetkovic, Fenerbahçe'nin hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir alternatif olarak değerlendiriliyor.
Bu sezon Cukaricki A Takımı formasıyla 23 resmi maça çıkan Mihajlo Cvetkovic, 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Genç yetenek, alt yaş kategorilerinde de etkileyici bir performans sergiledi. Sırbistan genç milli takımlarıyla çıktığı 35 maçta 18 gol atan Cvetkovic, istikrarlı formuyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Lazio da kendisiyle ilgileniyor.