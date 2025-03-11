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Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor

İskoç ekibinin bu sezonki 24 iç saha maçının raporunu analiz ekibine hazırlatan Portekizli çalıştırıcının cuma gününden bu yana rövanşa hazırlandığı öğrenildi. Mourinho’nun 11’de ez az 4 değişiklik yapacağı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mart 2025
Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor

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Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı rövanş maçında 2 farklı kazanmaktan başka çaresi yok. Gece gündüz bu karşılaşma için çalışan Jose Mourinho, tüm planlarını zafer üzerine kurdu.

Kariyerinde böylesine maçları çok oynayan Portekizli hoca, analiz ekibine Rangers'ın son 24 iç saha maçı ile ilgili rapor hazırlattı.

Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

LIVAKOVIC DÖNÜYOR
Ayrıca 62 yaşındaki çalıştırıcının, ilk maçın 11'inde değişikler yapacağı da öğrenildi. Amrabat'ı savunma hattında kullanmak isteyen Mourinho'nun, geriden oyun kurmak istediği belirtiliyor.

Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Orta sahada Fred'in dönüşüyle kontrollü oyun planlayan tecrübeli hoca, ilk maçtaki 3-1 yenilgiyi dikkate almayacak. Ayrıca Osayi'yi rövanşta tercih edecek Mourinho'nun, İrfan Can'ın yerine de Livakovic'e kalede şans vereceği gelen bilgiler arasında.

Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TUR HENÜZ BİTMEDİ
Mou 3-1 kaybedilen ilk maçtan sonra "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var" diye konuşmuştu.

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Gece-gündüz Rangers mesaisi! Jose Mourinho rövanş öncesi zafer planına çalışıyor
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