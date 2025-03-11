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Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e dev zam!

Avrupa'nın önemli kulüplerinin takip ettiği 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek'in milyon TL'lik yıllık ücreti 10 milyona çıkarılıp kontratı 2030'a kadar uzatılacak.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 10:20
Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek’e dev zam!

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Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girdi.
Sezon başında Aston Villa'dan gelen teklifi teknik direktör Jose Mourinho'nun isteğiyle reddeden yönetim, Yusuf Akçiçek'in kafasını rahatlatmak için harekete geçti.



Portekizli hocanın üzerine eğildiği genç oyuncunun Haziran 2028'ye kadar olan sözleşme süresi, ciddi bir zamla uzatılacak. Şu anda 1 milyon TL ücret alan Yusuf'un maaşını 10 milyon TL'ye çıkartacak olan sarı-lacivertliler, kontratını da 2030'a kadar yapacak.

Fenerbahçeli oyuncuyu izlemek için son olarak Manchester United, Napoli, Leipzig ve Atletico Madrid kulüpleri scoutlarını yollamıştı. Sezon sonunda Yusuf'u göndermeyi düşünmeyen yönetim, oyuncusunu Şampiyonlar Ligi arenasında göstermek ve çok daha büyük paralara satmak istiyor.

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