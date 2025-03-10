Arda Güler Real Madrid’den ayrılabilir! İşte peşindeki kulüpler

Real Madrid 'e transfer olduğunda büyük beklentilerin olduğu Arda Güler , yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. İyileşmesine rağmen teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından yeterince forma şansı verilmeyen genç oyuncu, bu durumdan rahatsız. Özellikle rekabetin yüksek olduğu kadroda süre bulmakta zorlanan 19 yaşındaki yetenek, gelişimini sürdürebileceği bir ortam arayışına girebilir.

Real Madrid yönetimi ve Arda Güler 'in menajerleri, oyuncunun gelişimini sürdürmesi adına kiralık transfer ihtimalini değerlendiriyor. Alman basınının haberine göre Avrupa'nın birçok kulübü genç yeteneği kadrosuna katmak isterken, La Liga içinden ve Premier League'den bazı takımların da Arda Güler'e ilgisi olduğu belirtiliyor.

Arda Güler (AFP)

ARDA AYRILIK DÜŞÜNÜYOR

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, bu sezon genç oyunculara forma vermekte temkinli davranıyor. Arda Güler de bu durumdan etkilenen isimlerden biri. Teknik ekibin oyuncuyu ilerleyen dönemde daha fazla değerlendirmeyi planladığı söylense de Arda'nın sabırsız olduğu ve süre almak için farklı alternatifleri değerlendirebileceği iddia ediliyor.

Real Madrid cephesinde Arda Güler'in geleceğiyle ilgili kesin bir karar henüz verilmedi. Sezonun geri kalan bölümünde daha fazla süre alıp alamayacağı, genç oyuncunun Madrid'deki kariyerine devam edip etmeyeceğini belirleyecek. Eğer Arda Güler düzenli oynama fırsatı bulamazsa, yaz transfer döneminde kiralık olarak başka bir kulübe gitme ihtimali güçlenebilir.

Frankfurt ve Leverkusen'in milli yıldızla ilgilendiği öne süürlüyor.