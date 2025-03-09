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Fenerbahçe'nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçerek mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Sarı lacivertli ekipte gelecek sezonun planlaması da yapılıyor. Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda iki yıldız isimle yollar ayrılabilir. Ciddi bir revizyon yolda.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 19:07 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 19:09
Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

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Jose Mourinho ile birlikte şampiyonluğa ulaşarak özlemini gidermek isteyen Fenerbahçe'de transfer konusunda hareketli günler yaşanıyor. Kanarya'nın önümüzdeki sezon kadrosu ile ilgili görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

AVRUPA'DA HEDEF RANGERS MAÇI

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 yenilen sarı lacivertli ekip, rövanşta rakibini en az 3 farkla yenerek adını son 8'e yazdırmak amacında. Dessers ve Vaclav Cerny'i tutamayan Fenerbahçe, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kovalıyor.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

ZTK'DA DERBİ VAR

1, 2 veya 3 Nisan'da Galatasaray ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılıp taraftarlarını sevindirmek ve son 4 takım arasına kalabilmek istiyor.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Haftayı bay olarak geçerek dinlenme fırsatı bulan Jose Mourinho ve öğrencileri, ligde de yoluan kayıpsız devam etmek amacında. Samsunspor'u evinde ağırladıktan sonra Bodrum FK deplasmanına çıkacak Kanarya'nın bir sonraki rakibi bu kez derbi için Trabzonspor olacak.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

Ligin devamında Kadıköy'de Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor ve Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Hatayspor ile dış sahada karşılaşacak.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

MOURINHO İÇİN MILAN İDDİASI

Bir dönem Inter ile büyük başarılar elde eden dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, bu kez Milan'ın radarına girmiş durumda. Fenerbahçe ile üç kulvarda yoluna devam eden Portekizli çalıştırıcı, sezon sonunda İtalyan deviyle anlaşabilir.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Serie A temsilcisi Milan, sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Mevcut teknik adam Sergio Conceicao ile yolları ayırmayı planlayan kırmızı-siyahlılar, takımın başına Mourinho'yu getirmek için girişimlere başlayabilir

Futbol dünyasında "Special One" (Özel Biri) lakabıyla anılan Mourinho, sadece bir teknik direktör değil; aynı zamanda güçlü bir karakter olarak biliniyor. Çalıştırdığı her takımda derin izler bırakan deneyimli hoca, kazanan kimliği ve saha içindeki psikolojik savaşlarıyla adından söz ettiriyor.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

İTALYA'DA İZ BIRAKTI

Inter ile 2010 yılında Şampiyonlar Ligi, Serie A ve İtalya Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Mourinho, daha sonra Roma ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayarak İtalyan futboluna yeniden damga vurmuştu. Jose Mourinho'nun Milan'a olası transferi konusunda en önemli adımı ise dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes atacak. Milan yönetimiyle yakın ilişkileri bulunan Mendes, kulübün sportif danışmanı Zlatan Ibrahimovic ile temasa geçerek Mourinho'yu önerecek. Ancak Milan yönetimi, bu hamleye temkinli yaklaşıyor.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

MENDES DEVREDE

İtalyan devinin öncelikleri arasında sürdürülebilir başarı, istikrar ve ekonomik planlama yer alıyor. Mourinho'nun kısa vadede takımı başarıya ulaştırabileceği düşünülse de, agresif yönetim tarzı ve Inter geçmişi nedeniyle Milan için uygun bir profil olup olmadığı değerlendiriliyor. Sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayırıp ayrılmayacağı merak edilen Mourinho'nun, Avrupa'nın üst düzey kulüpleriyle anılmaya devam etmesi ise futbol dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Eğer Milan, Portekizli teknik adamla anlaşmaya varırsa, İtalyan futbolunda yeni bir sayfa açılabilir.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

HEDEFTE KOSTIC VAR

Sezon başında Juventus'tan kiralanan Filip Kostic için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı-lacivertliler, başarılı oyuncunun bonservisini almak için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, Kostic için Juventus'a 5-6 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar içeren bir teklif sunmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Torino ekibi bu teklife sıcak bakıyor ve sezon sonunda anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

Deneyimli futbolcunun Juventus ile sözleşmesinin son yılına girmesi ve Fenerbahçe'de mutlu olması, transferin önündeki en büyük engelleri ortadan kaldırıyor. 32 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 maçta 1722 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

SKRINIAR HAMLESİ

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Škriniar, gösterdiği üstün performansla taraftarların ve yönetimin beğenisini kazandı. Slovak stoperin takıma katılması, ezeli rakip Galatasaray'a karşı önemli bir transfer hamlesi olarak dikkat çekmişti.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

Teknik direktör José Mourinho ve eski Fenerbahçeli futbolcu Martin Škrtel'in çabalarıyla ikna edilen Škriniar, sarı-lacivertli formayı giymekten memnuniyet duyuyor ve takımda kalmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

Fransa medyasına göre, Paris Saint-Germain, 30 yaşındaki deneyimli stoperin bonservisini Fenerbahçe'ye satmaya olumlu yaklaşıyor. Bu transferin gerçekleşmesinde, PSG'nin yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Ibrahima Konaté'yi kadrosuna katma planları etkili olabilir. Fransız temsilcisi, Škriniar'ın ayrılığı durumunda Konaté'yi transfer ederek savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

Fenerbahçe yönetimi, Škriniar'ın bonservisini almak için resmi girişimlere başlamayı planlıyor. Škriniar'ın sarı-lacivertli formayla sergilediği performans, takımın savunma hattına büyük katkı sağladı ve taraftarların takdirini kazandı.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

MOURINHO KARAR VERECEK

Jose Mourinho bir taraftan geleceği konusunda diğer yandan da Fenerbahçe'de kalması halinde mücadele edeceği kadro ile ilgili karar vermek zounda. Takımda kalmasını istemediği isimler için yönetime raporlarını sunmaya başlayan Portekizli çalıştırıcı için en kritik durum kalede yaşanacak.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

Hem İrfan Can Eğribayat hem de Dominik Livakovic'in ortaya koyduğu performansla birlikte başlayan rekabetin ardından sezon sonuna nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

KALECİLER AYRILABİLİR

Fanatik'in haberine göre 2023 yılında kadroya katılan Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat, bu sezon kaleyi dönüşümlü olarak korudu. Ancak her iki kalecinin de önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yönetim, özellikle Livakovic'e gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

Sarı-lacivertliler, Liverpool'un yıldızı Alisson ve Manchester City'nin başarılı file bekçisi A sınıf bir kaleci transferi yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda piyasayı yoklayan Fenerbahçe yönetimi, kalede üst düzey bir isme yönelerek takımı güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

Öte yandan, Fransız ve İspanyol kulüplerinin radarına giren İrfan Can Eğribayat için gelen teklifler yakından takip ediliyor. Sarı-lacivertli yönetim, genç kaleciyi takımda tutmayı planlasa da yüksek bir bonservis bedeli karşısında fikrini değiştirebilir.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, 2023 yılında Fenerbahçe'ye 6.65 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Aynı yıl İrfan Can Eğribayat da 1.2 milyon Euro karşılığında kadroya katılmıştı. İki kalecinin de geleceği, yaz transfer dönemindeki gelişmelere bağlı olacak.

Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

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