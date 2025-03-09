Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

Haftayı bay olarak geçerek dinlenme fırsatı bulan Jose Mourinho ve öğrencileri, ligde de yoluan kayıpsız devam etmek amacında. Samsunspor'u evinde ağırladıktan sonra Bodrum FK deplasmanına çıkacak Kanarya'nın bir sonraki rakibi bu kez derbi için Trabzonspor olacak.

Ligin devamında Kadıköy'de Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor ve Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe , Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Hatayspor ile dış sahada karşılaşacak.

MOURINHO İÇİN MILAN İDDİASI

Bir dönem Inter ile büyük başarılar elde eden dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, bu kez Milan'ın radarına girmiş durumda. Fenerbahçe ile üç kulvarda yoluna devam eden Portekizli çalıştırıcı, sezon sonunda İtalyan deviyle anlaşabilir.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, Serie A temsilcisi Milan, sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Mevcut teknik adam Sergio Conceicao ile yolları ayırmayı planlayan kırmızı-siyahlılar, takımın başına Mourinho'yu getirmek için girişimlere başlayabilir

Futbol dünyasında "Special One" (Özel Biri) lakabıyla anılan Mourinho, sadece bir teknik direktör değil; aynı zamanda güçlü bir karakter olarak biliniyor. Çalıştırdığı her takımda derin izler bırakan deneyimli hoca, kazanan kimliği ve saha içindeki psikolojik savaşlarıyla adından söz ettiriyor.