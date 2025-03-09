Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...

Jose Mourinho ile birlikte şampiyonluğa ulaşarak özlemini gidermek isteyen Fenerbahçe'de transfer konusunda hareketli günler yaşanıyor. Kanarya'nın önümüzdeki sezon kadrosu ile ilgili görüşmeler sürüyor.
Jose Mourinho ile birlikte şampiyonluğa ulaşarak özlemini gidermek isteyen Fenerbahçe'de transfer konusunda hareketli günler yaşanıyor. Kanarya'nın önümüzdeki sezon kadrosu ile ilgili görüşmeler sürüyor.
AVRUPA'DA HEDEF RANGERS MAÇI
UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a 3-1 yenilen sarı lacivertli ekip, rövanşta rakibini en az 3 farkla yenerek adını son 8'e yazdırmak amacında. Dessers ve Vaclav Cerny'i tutamayan Fenerbahçe, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kovalıyor.
ZTK'DA DERBİ VAR
1, 2 veya 3 Nisan'da Galatasaray ile evinde karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılıp taraftarlarını sevindirmek ve son 4 takım arasına kalabilmek istiyor.
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
Haftayı bay olarak geçerek dinlenme fırsatı bulan Jose Mourinho ve öğrencileri, ligde de yoluan kayıpsız devam etmek amacında. Samsunspor'u evinde ağırladıktan sonra Bodrum FK deplasmanına çıkacak Kanarya'nın bir sonraki rakibi bu kez derbi için Trabzonspor olacak.
Ligin devamında Kadıköy'de Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor ve Konyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Hatayspor ile dış sahada karşılaşacak.
MOURINHO İÇİN MILAN İDDİASI
Bir dönem Inter ile büyük başarılar elde eden dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, bu kez Milan'ın radarına girmiş durumda. Fenerbahçe ile üç kulvarda yoluna devam eden Portekizli çalıştırıcı, sezon sonunda İtalyan deviyle anlaşabilir.
İtalya basınında yer alan haberlere göre, Serie A temsilcisi Milan, sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Mevcut teknik adam Sergio Conceicao ile yolları ayırmayı planlayan kırmızı-siyahlılar, takımın başına Mourinho'yu getirmek için girişimlere başlayabilir
Futbol dünyasında "Special One" (Özel Biri) lakabıyla anılan Mourinho, sadece bir teknik direktör değil; aynı zamanda güçlü bir karakter olarak biliniyor. Çalıştırdığı her takımda derin izler bırakan deneyimli hoca, kazanan kimliği ve saha içindeki psikolojik savaşlarıyla adından söz ettiriyor.
İTALYA'DA İZ BIRAKTI
Inter ile 2010 yılında Şampiyonlar Ligi, Serie A ve İtalya Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Mourinho, daha sonra Roma ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşayarak İtalyan futboluna yeniden damga vurmuştu. Jose Mourinho'nun Milan'a olası transferi konusunda en önemli adımı ise dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes atacak. Milan yönetimiyle yakın ilişkileri bulunan Mendes, kulübün sportif danışmanı Zlatan Ibrahimovic ile temasa geçerek Mourinho'yu önerecek. Ancak Milan yönetimi, bu hamleye temkinli yaklaşıyor.
MENDES DEVREDE
İtalyan devinin öncelikleri arasında sürdürülebilir başarı, istikrar ve ekonomik planlama yer alıyor. Mourinho'nun kısa vadede takımı başarıya ulaştırabileceği düşünülse de, agresif yönetim tarzı ve Inter geçmişi nedeniyle Milan için uygun bir profil olup olmadığı değerlendiriliyor. Sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayırıp ayrılmayacağı merak edilen Mourinho'nun, Avrupa'nın üst düzey kulüpleriyle anılmaya devam etmesi ise futbol dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Eğer Milan, Portekizli teknik adamla anlaşmaya varırsa, İtalyan futbolunda yeni bir sayfa açılabilir.
HEDEFTE KOSTIC VAR
Sezon başında Juventus'tan kiralanan Filip Kostic için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı-lacivertliler, başarılı oyuncunun bonservisini almak için İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, Kostic için Juventus'a 5-6 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar içeren bir teklif sunmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Torino ekibi bu teklife sıcak bakıyor ve sezon sonunda anlaşmanın tamamlanması bekleniyor.
Deneyimli futbolcunun Juventus ile sözleşmesinin son yılına girmesi ve Fenerbahçe'de mutlu olması, transferin önündeki en büyük engelleri ortadan kaldırıyor. 32 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli formayla bu sezon 25 maçta 1722 dakika sahada kaldı ve 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
SKRINIAR HAMLESİ
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Škriniar, gösterdiği üstün performansla taraftarların ve yönetimin beğenisini kazandı. Slovak stoperin takıma katılması, ezeli rakip Galatasaray'a karşı önemli bir transfer hamlesi olarak dikkat çekmişti.
Teknik direktör José Mourinho ve eski Fenerbahçeli futbolcu Martin Škrtel'in çabalarıyla ikna edilen Škriniar, sarı-lacivertli formayı giymekten memnuniyet duyuyor ve takımda kalmaya sıcak bakıyor.
Fransa medyasına göre, Paris Saint-Germain, 30 yaşındaki deneyimli stoperin bonservisini Fenerbahçe'ye satmaya olumlu yaklaşıyor. Bu transferin gerçekleşmesinde, PSG'nin yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için Ibrahima Konaté'yi kadrosuna katma planları etkili olabilir. Fransız temsilcisi, Škriniar'ın ayrılığı durumunda Konaté'yi transfer ederek savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe yönetimi, Škriniar'ın bonservisini almak için resmi girişimlere başlamayı planlıyor. Škriniar'ın sarı-lacivertli formayla sergilediği performans, takımın savunma hattına büyük katkı sağladı ve taraftarların takdirini kazandı.
MOURINHO KARAR VERECEK
Jose Mourinho bir taraftan geleceği konusunda diğer yandan da Fenerbahçe'de kalması halinde mücadele edeceği kadro ile ilgili karar vermek zounda. Takımda kalmasını istemediği isimler için yönetime raporlarını sunmaya başlayan Portekizli çalıştırıcı için en kritik durum kalede yaşanacak.
Hem İrfan Can Eğribayat hem de Dominik Livakovic'in ortaya koyduğu performansla birlikte başlayan rekabetin ardından sezon sonuna nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.
KALECİLER AYRILABİLİR
Fanatik'in haberine göre 2023 yılında kadroya katılan Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat, bu sezon kaleyi dönüşümlü olarak korudu. Ancak her iki kalecinin de önümüzdeki sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Yönetim, özellikle Livakovic'e gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Sarı-lacivertliler, Liverpool'un yıldızı Alisson ve Manchester City'nin başarılı file bekçisi A sınıf bir kaleci transferi yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda piyasayı yoklayan Fenerbahçe yönetimi, kalede üst düzey bir isme yönelerek takımı güçlendirmek istiyor.
Öte yandan, Fransız ve İspanyol kulüplerinin radarına giren İrfan Can Eğribayat için gelen teklifler yakından takip ediliyor. Sarı-lacivertli yönetim, genç kaleciyi takımda tutmayı planlasa da yüksek bir bonservis bedeli karşısında fikrini değiştirebilir.
Hırvat kaleci Dominik Livakovic, 2023 yılında Fenerbahçe'ye 6.65 milyon Euro bedelle transfer edilmişti. Aynı yıl İrfan Can Eğribayat da 1.2 milyon Euro karşılığında kadroya katılmıştı. İki kalecinin de geleceği, yaz transfer dönemindeki gelişmelere bağlı olacak.