TFF’den açıklama! Süper Lig’e yabancı hakem gelecek mi?

A Spor'a konuşan Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuştum. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Bu sezon bir daha yabancı hakem gelmeyecek" dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 'nun Trendyol Süper Lig 'de sezonun geri kalan maçları ile ilgili yabancı hakem talebine yönelik kararını verdiği belirtildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu (AA)

İşte Hacıosmanoğlu'nun sözleri

"TÜRK HAKEMLERLE LİGİ BİTİRECEĞİZ"

"Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz."

"HERKES BÖYLE YÜREKLİ DAVRANACAK"

"Yasin Kol'un performansını beğendim. Bütün hakemler böyle yürekli davranacaklar. İsim, kulüp hiçbirini dinlemeden kim ne yanlış yapıyorsa hakemler gözünün yaşına bakmayacak. Kartı gösterecek. Gerekli dik duruşu sergileyecek. Biz de bu hakemlere güveniyoruz."

"KAPTAN OLMASI BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEZ"

"Muslera'ya gösterdiği kartta Yasin Kol daha hoşgörülü olabilirdi."

İbrahim Hacıosmanoğlu: "İtiraz etti. Kaptan olması bu kadar itiraz etme hakkını kendisine getirmiyor."

"KİMSEDEN KORKMAYIN, ARKANIZDA BEN VARIM"

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakemlere: "Arkanızda ben varım. Kul hakkı asla yemeyin. Doğru bildiğiniz düdüğü çalın. Kimseden korkmayın. Arkanızda ben varım."