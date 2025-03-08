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Şenol Güneş özür diledi! "Sorumluluk benim"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor'a 2-1 yenildi. Bordo mavililerde maç sonu konuşan teknik direktör Şenol Güneş, sonuçtan dolayı özür diledi.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 22:55 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 22:59
Şenol Güneş özür diledi! Sorumluluk benim

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hatayspor yenilgisi sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamaları;

"Öncelikle çok üzgünüz. Kazanmak için sahaya çıktık, her maçta olduğu gibi. Oyunun tamamında onu yaptık, bunu yaptık diye konuşmanın anlamı yok. Sonuç olarak kaybettik. Taraftarlardan, başkandan ve yönetimden özür diliyorum. Şartlar ne olursa olsun, Hatayspor'u yenecek oyuncu kalitemiz var. Basit hatalar yaptık, baskılarımız eksik kaldı, top kullanırken acele ettik. Eksikleri az yapsak maçı kazanabilirdik. Rakibe rahat oynama şansı verdik, çok pozisyon vermedik ama bulduklarını değerlendirdiler. Bütün oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Yetki ve sorumluluk bende. Bunun sorumlusu benim."

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