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Kötü gidişi durduramayan Şenol Güneş'in Trabzonspor'daki geleceği artık ciddi şekilde tartışılıyor!

Trabzonspor’un başındaki 5. dönemini geçiren teknik direktör Şenol Güneş 23 lig maçında 30 puan toplayabildi. Yönetimin bu hafta içinde hem takım hem de Şenol Güneş’le ilgili radikal kararlar alabileceği öğrenildi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mart 2025
Kötü gidişi durduramayan Şenol Güneş’in Trabzonspor’daki geleceği artık ciddi şekilde tartışılıyor!

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Trabzonspor'da sezon başından itibaren kaotik geçen sürece teknik direktör Şenol Güneş de çare bulmadı. Bordo-Mavili takım ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayarak 1,30 puan ortalamasında kaldı.

Bordo-Mavililer, Hatayspor'un kazanmasıyla birlikte ligde deplasmanda kazanamayan tek takım konumunda. Trabzonspor, ligde topladığı 32 puan ile son 9 sezon içindeki en kötü 25 maçlık dönemi yaşıyor. En son 2015-2016 sezonunda 25 maçta 30 puan toplayan Karadeniz ekibi, daha sonraki 9 sezonda en az puanı bu sezon hanesine yazdırdı. Hatay mağlubiyetinin ardından statta toplanan Trabzonspor yönetiminin bu hafta içinde hem takım hem de hocayla ilgili radikal kararlar alabileceği belirtiliyor.

TEPKİ ALMIŞTI
Fırtına'nın deneyimli çalıştırıcısı Hatay mağlubiyetinin ardından Bordo-Mavli taraftarlar tarafından yoğun tepki almış ve istifaya davet edilmişti.

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