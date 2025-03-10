Beşiktaş - Galatasaray derbisi için karar! Yabancı hakem gelecek mi?

Sporx'in haberine göe Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbinin yönetimi için öncelikli olarak Slavko Vincic'in, olmazsa benzer seviyede bir yabancı hakemin atanması talebiyle TFF'ye resmi başvuruda bulunmuştu. Ancak TFF Yönetim Kurulu, bu talebi değerlendirerek olumsuz yanıt verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son derbinin ardından yabancı hakem konusuna sıcak bakmayan TFF, yalnızca VAR'da yabancı hakem uygulamasının devam edeceğini duyurdu. Bu karar doğrultusunda, Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de yerli hakem tarafından yönetilmesi bekleniyor.