Fatih Terim’den şampiyonluk ve yabancı hakem açıklaması!

Fatih Terim (AA)
"YABANCI BİRİ Mİ GİRİYOR MAÇA?"
"Oyuncu karşı tarafta yani dördüncü hakemi karşı çizgisinde sakatlanıyor, dışarı alınıyor. Tedavisi bitiyor ve hakemden işaret bekliyor. O sırada kulübelerin oraya gelmesi gerekiyor! Yahu arkadaş yabancı biri mi giriyor maça? Futbolcu neden o yolu yürüyor, oyuna giremiyor?"
"BUNU YAPMASI NEDİR ALLAH AŞKINA?"
"Hakemin bu kadar teknolojide sarı kart ve kırmızı kart için not alması nedir Allah aşkına? Bunlara çözüm bulunması lazım, bunları aşmamız lazım. Akıcı bir oyun... Benim bütün derdim bu. Herkes zevk almalı, şekilcilikten uzak kalmalıyız biraz. Bu söylediklerim size mantıksız geldi mi? Uygulanır, uygulanmaz ama denemeye değer."
TAÇ ATIŞI
"Taç atışının ayakla yapılması durumu vardı, denendi. Ancak futbolun üslubuna uymadı. Bu dediklerim de denenebilir, doğru şeyler vermiyorsa vazgeçersiniz. Zaten bunların denemesi ya genç takımlarda ya da kadın milli takımların alt yaş gruplarında deneniyor. Futbol da her şey gibi değişime açık olmalı."
GALATASARAY İÇİN MESAJ
"Galatasaray'da 50. yılım doldu. Söylerken kolay ama yarım asır! Fiziksel olarak içinde bulunmadığım zamanlarda bile tek kulübe adanmış hayat! Galatasaray ile bağım çok güçlü. Ancak bunlardan bağımsız olarak söylüyorum, şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'ın hakkı! Galatasaray'ın camia olarak buradan geri adım atmayacak donanımı ve kalitesi var. Arzum ve gönlüm, Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana. Bunun için bir arada olmaya ihtiyacımız var. Galatasaray camia olarak güçlü kalmalı ve etrafına güçlü duvarlar olmalı. Galatasaray hiç kimse tarafından kolay dokunulabilir olmamalı. Şampiyonluklar ve başarılar böyle gelir. Sezonun geri kalanında tek bir vücut olunmalı. Bir Galatasaraylı olarak isteğim ve temennim bu."
"Galatasaray özlenmez mi? Çalışmak veya çalışmamak hiç önemli değil. 50 senemi verdim, kolay değil. Galatasaray özlenir."
FLORYA
"Florya ile ilgili konuşurken duygusallaşıyorum. Hayatımın en güzel günlerinin bir çoğu orada geçti. Orası bir spor tesisi değil sadece! Orası benim için ekip arkadaşlarımın, Galatasaray hayalini kuran çocuklar için, milyonlarca Galatasaraylı için Florya yıllarca çoğu kişinin evi oldu. Çoğu zaman 24 saat geçirdik ve aile kavramı oturttuk. Kendine havası olan bir yer Florya. Üzüntüleri ve sevinçleri, büyük mücadeleleri orada yaşadık. Hayattaki tüm duyguları orada tattık. Florya, İstanbul'da bir semt değil, Metin Oktay Tesisleri gelir akıllara. Florya bir ruhtur ve Galatasaray'ı tanımlayan en önemli yerdir. Galatasaray'ı uzun yıllar aile yapmıştır."
"O GÜNDEN BERİ GELENEK OLDU"
"2012'de şampiyonluğumuzda Florya dışında izdiham olduğunu haber verdiler. Formül bulmamı istediler, 'Açın kapıları ve herkes içeri girsin' dedim. Sabaha karşı Florya'ya ulaştık ve taraftarımızı gördük, balkona çıktık. O günden beri de gelenek oldu. Telefonumda da o gün çekilen fotoğraf duvar kağıdıdır. Gelenek oldu ve yıllar içinde tekrarlandı. Büyük kulüpler gelenekleriyle yaşar. Kemerburgaz'da bu aile ortamının devam edeceğine inanıyorum ve orada da büyük mutluluklar yaşanacak. Galatasaray ve Türk futbolu için hayırlı olsun."
ARDA TURAN
"Arda Turan'ı görünce çok mutlu oluyorum. Neredeyse Arda'nın başarılı futbol hikayesini beraber yaşadık. Çocuk yaşlarda tanıdım ve tüm kariyerine şahitlik ettim. Sevdiğim biri, meslektaşım olduğu için mutluyum. Onun her zaman iyi bir teknik adam olacağına inandım. Ülke tarihinin en kariyerli futbolcusu, çok önemli teknik adamlarla çalıştı ve büyük kulüplerde çalıştı. Şu anda istekli ve öğrenmeye hevesli. Futbolu seviyor ve olağanüstü iletişimi var. Ona bir gün 'Sen, beni geçebilirsin. Buna inanıyorum' dedim."
Fatih Terim (AA)
"İZLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"
"Gaziantep FK- Eyüpspor maçını izledim. Selçuk İnan ve Arda Turan'ı görünce çok mutlu oldum. Albert Riera da teknik adam oldu. Çalıştığım herkes teknik adam olarak beni geçsin, bu potansiyel hepsinde var. Onlara hep söylerim, futbolculukla teknik adamlık çok farklı. Burada da iz bırakacaklardır. Araştırmacı olmalılar ve günü takip etmeliler. Başarılarından gurur duymaya ve onları izleye devam edeceğim."
OSIMHEN - ICARDI
"Galatasaray tarih boyunca birçok yıldız transfer etti ve Victor Osimhen de bunlardan biri. Yerli ve yabancı çok büyük yıldılar gördük Galatasaray'da. Beni heyecanlandıran bir forvet Osimhen. Kısa sürede Galatasaray ile arasında çok önemli bir bağ oluştu. Oyuncu yetenekleri üst düzey ve Avrupa'nın en iyi 9 numaralarından biri. Oyun içinde sürekli arayışta, kazanma arzusuyla Galatasaray'a yakışıyor. Herkes Osimhen gibi oyuncu ister. Galatasaray, Osimhen gibi oyuncuları kadrosunda bulundurma ihtiyacı ve misyonu da var. Bundan sonra hep öyle olacak gibi, öyle görünüyor. Mauro Icardi de farklı özellikleriyle, birbirlerini tamamladı. Icardi de çok özel bir oyuncu, sadece tek bir pozisyonla onu yorumlamak istemem. Sayısı azalan, nitelikli bir forvet. Umarım en kısa zamanda geri döner. Galatasaray'ın çok değerli oyuncuları var. Bu seviyeye ulaşan her oyuncu değerlidir ve Galatasaray taraftarı, o formayı giyen herkese sevgi gösterecektir."
3'LÜ 4'LÜ SAVUNMA
"Ne 3'lü, ne de 4'lü bugün ilk defa oynanıyor! Türkiye neredeyse hayatı boyunca 4'lüden sonra 3'lü oynadı. Numaralar bir durum tespitidir. Oyun içinde saniyede bu dizimler değişir, burada önemli olan mantalitedir. Bazen 3'lüyü, 4'lüyü kaydırmalı oynarsınız. Burada teknik adamın veya teknik grubun, ne oynatmak istediği çok önemlidir. Teori ile pratiği iyi birleştirmek lazım. Futbolu sahada oynarken, sizin hazırladığınız bir takımın, koyduğunuz mantaliteyi ne kadar uyguladığı çok önemlidir. Oyunda antrenörün her şeye hazır olması lazım. Bunlar maç öncesi yorumcu ve maçı anlatanların bilgi vermek amacıyla yaptığı söyleşilerdir. Bu kadar numaraları büyütmeye gerek yok! Futbol bir anlayıştır! Felsefeniz ne? Önemli olan bu. Antrenörlüğe başlarken topun kontrolünün bende olmasını istedim. Hayatım boyunca 'pas' kelimesini ağzımdan düşürmedim. 1996'da baskı ve pres ortaya koydum, benim anlayışım değişmedi ama o gün fikir olarak bunu ortaya koydum ve hiç vazgeçmedim. Oyuncuyu geri koşturmamak için aynı anda reaksiyon gösteren takım ortaya çıkardık. İyi defans yapmak büyük bir sanattır. İyi hücum olağanüstü yetenek ve çok çalışma ister. Türkiye futbol olarak önde yer almadığı için 1996-2000'de yaptıklarım ses getirmemiş olabilir ama Avrupa'da çok övgü aldı."
"AVRUPA'DA ÇOK ÖVGÜ ALDI"
"Antrenörlüğe başlarken topun kontrolünün bende olmasını istedim. Hayatım boyunca 'pas' kelimesini ağzımdan düşürmedim. 1996'da baskı ve pres ortaya koydum, benim anlayışım değişmedi ama o gün fikir olarak bunu ortaya koydum ve hiç vazgeçmedim. Oyuncuyu geri koşturmamak için aynı anda reaksiyon gösteren takım ortaya çıkardık. İyi defans yapmak büyük bir sanattır. İyi hücum olağanüstü yetenek ve çok çalışma ister. Türkiye futbol olarak önde yer almadığı için 1996-2000'de yaptıklarım ses getirmemiş olabilir ama Avrupa'da çok övgü aldı."
YABANCI KURALI
"Bazı kulüpler 14 yabancı kotasını dolduruyor, bütçen yetmiyorsa yabancı alma! İyi oynayan yerli yerine yabancı alınıyor mu? Hayır! Kulüpte ekonomik sıkıntı varsa, 14 yabancı alıyorsan cezayı keserim! Araya birilerini soksan da müsaade etmem, bir daha ekonomik hata yapamaz! Caydırıcılık bu. Her sezon sonu tekrardan toplanılmalı ve teknik, idari değerlendirmeler yapılmalıdır. Günü kaçırırsanız, günceli kaçırırsınız! Sürekli güncel olmalısınız."
KEREM AKTÜRKOĞLU
"Kerem Aktürkoğlu'nun yeri benim için ayrı, onun hikayesinde yer aldığım için gurur duyuyorum. Dünyada oynayan birçok Türk futbolcumuz var. Bir çoğuyla beraber yol gittik, Arda Güler de böyle. Real Madrid maçını izlerken, oyuncu değişikliği olduğu zaman Arda'yı bekliyorum. Bu kendi ülkemizin yapısı, özellikle Avrupa'da gurur duymamak mümkün değil. Türk futbolcusu dünyanın her yerinde oynar, bu tescil edilmiştir. Hangi oyun 'Avrupa'da yapabilir miyim?' diye sorduğunda, düşünmeden gitmesi gerektiğini söylüyorum. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Göndermeliyiz ve yenilerini çıkarmalıyız. Kenan, Hakan, Arda, Altay... Avrupa'nın en büyük kulüplerindeler. Dışarıda olmaları farklı bir anlam ve bizi en iyi şekilde temsil ediyorlar. Bu çocuklarımızın her maçını da izliyorum. Bu sayı artmalı, kimse Avrupa'ya gitmekten korkmasın."
"KATKI VERMEK İÇİN HAZIRIM"
"Ben buradayım. Ne zaman olursa olsun Türk futboluna katkı vermek için hazırım. Şunun şurasında 30-40 senemiz var (gülerek). O kadar kaldı yani. Bunu en faydalı şekilde geçirmek istiyorum. Futbol benim hayatım. Gücüm yettiği sürece, emekliye ayrılmadığım sürece Türk futboluna katkı sağlamak, yardım etmek isterim. Herhangi bir planım ve programım yok. Bu iş benim işim, hayatımda en iyi bildiğim iş bu. Herhangi bir yer... Böyle bir durumum yok. Futbol enstantanedir ve bir saniye sonra ne olacağını bilmezsin. Dışarıda da öyle yaşıyorum."