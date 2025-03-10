Fatih Terim’den şampiyonluk ve yabancı hakem açıklaması!

Türk futbolunun her geçen gün daha rekabetçi bir hale geldiğini belirten Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını TRT SPOR'a değerlendirdi. Ligdeki çekişmeli ortamın futbolu ileriye taşıdığını ifade eden tecrübeli teknik adam, hakem kararlarıyla ilgili tartışmaların önüne geçebilmek için yabancı hakem uygulamasının da gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Fatih Terim (AA)

İşte Terim'in sözleri

"Suudi Arabistan'ı takip ediyordum, kaliteli bir lig. Ligdeki bazı maçlardaki tempo, Avrupa'nın önde gelen takımlarındaki gibi. Sistem dolayısıyla bir takım farklılıklar çıkıyor am genel olarak iyi ve gelişime açık bir ligdeyiz."

"BUNU DİYEN BİRİ DEĞİLİM"

"Genel olarak 'Bana zaman tanıyın' diyen bir teknik adam değilim. Al Read ve Damac galibiyetleriyle doğru yola girdik. Düşündüklerimizi yavaş yavaş yapmaya başladık."

"DİĞER TAKIMLAR GİBİ DEĞİL"

"Al Shabab, diğer takımlar gibi yüksek harcamalar yapan takımlardan değil. Suudi Arabistan'ın köklü takımlarından biri ve tarihindeki futbol mirasını yaşatmak istiyor. Yukarıdaki dört takımla rekabet etmek kolay değil, bu ortada. Diğer takımlar, Spor Bakanlığı tarafından denetleniyor. Biz onlarla mücadelemizde en iyisini verdik. Yönetim, Kral Kupası'nın önemli olduğunu söyledi. Alışkınım, hiçbir işimiz kolay olmadı. Yarı final tek maçlı, Al Ittihad ile oynayacağız. Tek maçtır bu, ne olacağını kimse bilemez."

"EN İYİ 10 LİGDEN BİRİ OLMAK İSTİYORLAR"

"Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası'nı aldı. Bir de 2030 vizyonu vardı. Bu 10 sene içerisinde Suudi Arabistan'ın hamlesinin ve yatırımının çok daha büyük olacağını düşünüyorum. 20-21 yaşındaki Suudi Arabistanlı futbolcuyu Avrupa'da göreceksiniz. Oyuncularını hazır tutmak için böyle bir planları var. Dünyanın en iyi 10 liginden biri olmak için uğraşıyorlar."

YABANCI HAKEM

"Futbolda çok uzun süre önce milliyetlerin fark yaratmaması gerektiğini söyledim. İyi veya kötü yönetici var. İyi hoca, kötü hoca var. İyi oyuncu, kötü oyuncu var. Hatta iyi başkan, kötü başkan var. Hakem de ya iyidir, ya da kötüdür. Bu tartışmaların akıllarda başka sorunlar olmasından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Akıl bu tip sorularla meşgul olursa, bugün hakemin milleti yarın ise bambaşka bir şeyi tartışılır. Yabancı hakemle namağlup şampiyon olmuş, kupayı kazanmış, grubunu namağlup bitirmiş ve Türk hakemleriyle tarihin en büyük cezalarını almış bir teknik adam olarak söylüyorum. Yabancı hakemi destekleyelim ama bunu yaparken kendi hakemlerimizi de bitirmeyelim. Hakemlerimiz, UEFA organizasyonlarında gayet iyi maç yönetiyor. Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi, futbolda da sadece şikayet var. Çözümlerin, projelerin öne çıkması lazım. Bir değişim için adım atılmalı, çözüm önerisinde bulunmak gerekiyor."

"TFF'NİN O KADAR İŞİ VAR Kİ..."

"Sıkıntıların hakem atamalarından olduğu görülüyor. Belki Kulüpler Birliği'nin yapacağı bir grup kurmalı ve atamaları onlar yapmalı. Kulüplerin bunu istemeleri lazım. TFF yapması gerekenleri yapar ama atamayı kulüpler kendileri de yapabilir. Şahsi görüşüm, TFF'nin o kadar çok işi var ki... Türk futbolunun bu kısır tartışmalardan uzak kalması gerekir."

FUTBOLDAKİ KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ

"Potansiyel kural değişikliklerini takip etti. Arsene Wenger, ofsayt kuralının değişmesi gerektiğini söylüyor. Ben de merakla bekliyorum neler getireceğini. Bildiğim kadarıyla denemeler olacak. İlk beklenti, gol sayısının artması yönünde. Benfica - Barcelona maçında omuzdan ofsayt oldu ama ayaklar gerideydi. Hücum oyuncusunun vücut olarak önde olması halinde ofsayt olabileceğini söylüyor. Bu tartışmaları bitirir mi, hayır! Kendi ülkemizi de tanıyoruz, futbol her an bilmediğiniz yerden sorar. Milyonlarca örneğe benzemeyen başka bir pozisyonla karşı karşıya kalırsınız. Bu işin bir parçası olarak tartışmalar devam edecektir. Küçük farkların, büyük neticeler ortaya çıkarması anlamında heyecan verici bir değişiklik olabilir. Bunları biz yaşadık. Arkadan kafasına dokundu, bir adım ilerde, bir adım geride... Bunlar bitmez."