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A Milli Takımımız ABD ile karşılaşacak

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde Amerika Birleşik Devletleri’nde iki özel karşılaşmaya çıkacak. İlk maç, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden ABD ile oynanacak.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 17:44 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 17:44
A Milli Takımımız ABD ile karşılaşacak

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Karşılaşma, Connecticut eyaletinin East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak ve yerel saatle 15.40'ta (TSİ 22.40) başlayacak.

Ay-Yıldızlılar, ABD ile daha önce biri resmi, üçü özel olmak üzere toplam dört kez karşılaştı. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Millî Takımımız, son olarak 1 Haziran 2014'te ABD ile özel maçta mücadele etti.

FIFA dünya sıralamasında 16. basamakta yer alan ABD, 1990'dan bu yana düzenlenen tüm Dünya Kupalarına katılma başarısı gösterdi (bir turnuva hariç). Ayrıca, ABD Millî Takımı, 14 Haziran - 6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek CONCACAF Altın Kupa turnuvasında da mücadele edecek.

Türkiye, ABD kampındaki ikinci özel maçını 10 Haziran Salı günü Meksika'ya karşı oynayacak. Bu mücadele, Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde gerçekleşecek. Aynı gün, ABD Millî Takımı da özel maçta EURO 2024 çeyrek finalistlerinden İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

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