Serdar Dursun'dan flaş yorum! "Türkiye'den daha kötü"

Futbolculuk kariyerini İran'ın en önemli kulüplerinden Perspolis'te sürdüren Serdar Dursun, A Spor'a konuştu. Deneyimli forvet, birçok konuda gündeme dair soruları yanıtladı.

"İRAN GÜNLERİMİZ GÜZEL"

"İran günlerimiz gayet güzel, yoğun bir şekilde geçiyor. 3 günde bir maç oynadık, son bir haftadan beri biraz rahat oldu. Şu ana kadar güzel günlerimiz geçiyor burada."

"8 MAÇI KAZANIRSAK..."

"Hocamız ile özel bir bağımız var. Çok iyi bir insan ve teknik direktör. Katıldıktan sonra beni de istedi, benim için olumlu bir süreçti. Ondan önce İran futbolunu az biliyordum ama çok zor bir lig. Şu an için bakarsak son maçlarda kazandık, şu anda şampiyonluk iddiamız sürüyor. 8 maç kaldı sezon sonuna kadar. 8 maçı da kazanırsak yüzde yüz şampiyon oluruz diyorum."

"TÜRKİYE'DEN DAHA KÖTÜ"

"Şu anda 3 tane takım şampiyonluğa oynuyor. Türkiye'ye nazaran, Türkiye ligi daha yüksek bir kalite, burada hakem sürekli oyunu durduruyor, Türkiye'den daha kötü. rakipler bize karşı aşırı agresif oynuyor ve zaman geçirmeye çalışıyor. Sosyal medyada ilgi inanılmaz, bu kadarını beklemiyordum. Ülke ve futbol olarak şaşırttı beni."

"FARKLI BİR HAYAT VAR"

"Değişik, yaşanılası bir tecrübe. Şu ana kadar iyi ki buraya kadar geldim diyorum. İlk 10 gün biraz zordu. Dili bilmiyordum. Birkaç kelime Türkçe'ye benziyor ama insanlar farklı. Tahran, büyük bir şehir, 15 milyon nüfusu var. Şehir, kültür, din olarak dışarıdan farklı, buraya gelince çok farklı bir hayat var."