Serdar Dursun'dan flaş yorum! "Türkiye'den daha kötü"

Futbolculuk kariyerini İran'ın en önemli kulüplerinden Perspolis'te sürdüren Serdar Dursun, A Spor'a konuştu. Deneyimli forvet, birçok konuda gündeme dair soruları yanıtladı.
"İRAN GÜNLERİMİZ GÜZEL"
"İran günlerimiz gayet güzel, yoğun bir şekilde geçiyor. 3 günde bir maç oynadık, son bir haftadan beri biraz rahat oldu. Şu ana kadar güzel günlerimiz geçiyor burada."
"8 MAÇI KAZANIRSAK..."
"Hocamız ile özel bir bağımız var. Çok iyi bir insan ve teknik direktör. Katıldıktan sonra beni de istedi, benim için olumlu bir süreçti. Ondan önce İran futbolunu az biliyordum ama çok zor bir lig. Şu an için bakarsak son maçlarda kazandık, şu anda şampiyonluk iddiamız sürüyor. 8 maç kaldı sezon sonuna kadar. 8 maçı da kazanırsak yüzde yüz şampiyon oluruz diyorum."
"TÜRKİYE'DEN DAHA KÖTÜ"
"Şu anda 3 tane takım şampiyonluğa oynuyor. Türkiye'ye nazaran, Türkiye ligi daha yüksek bir kalite, burada hakem sürekli oyunu durduruyor, Türkiye'den daha kötü. rakipler bize karşı aşırı agresif oynuyor ve zaman geçirmeye çalışıyor. Sosyal medyada ilgi inanılmaz, bu kadarını beklemiyordum. Ülke ve futbol olarak şaşırttı beni."
"FARKLI BİR HAYAT VAR"
"Değişik, yaşanılası bir tecrübe. Şu ana kadar iyi ki buraya kadar geldim diyorum. İlk 10 gün biraz zordu. Dili bilmiyordum. Birkaç kelime Türkçe'ye benziyor ama insanlar farklı. Tahran, büyük bir şehir, 15 milyon nüfusu var. Şehir, kültür, din olarak dışarıdan farklı, buraya gelince çok farklı bir hayat var."
Serdar Dursun (Tasnim)
TÜRKİYE LİGİ
"Her maçı 90 dakika izlemeye çalışıyorum. Türkiye Ligi'ni takip ediyorum. Galatasaray, Alanyaspor çok önemli 3 puan aldı. Şu anda iki takım şampiyonluk mücadelesi veriyor, geçen seneki gibi. Son düdüğe kadar devam edeceğini düşünüyorum."
TÜRKİYE'DEKİ FORVETLER
"Sezona en iyi Dzeko başlamıştı, son haftalara bakarsak Osimhen faktörü var ama gol olursak En-Nesyri ilk sırada geliyor. Çok iyi bir gol istatistiğine sahip şu anda. Şu anda forvetler için durum güzel, çok toplar geliyor ve gol atma şansı yüksek."
"STADYUMA GİDİNCE ŞAŞIRDIM"
"Stadımız, Olimpiyat Stadyumu'na benziyor. Daha büyük diyelim. Şampiyonlar Ligi maçlarımız vardı. Stadyuma gidince şaşırdım, inanılmaz bir atmosfer vardı. İnsanların çılgınca desteklemesi, 45 milyon taraftarı olması, insanların 2-3 saat önceden stadyuma gelmesi ve takımı desteklemesi..."
"BENİM İÇİN İYİ OLDU"
İsmail Kartal ile gelmeden önce telefon görüşmemiz olmuştu. Benim de Alanya'da verilen sözler tutulmadı, istediğim süreyi bulamadım. Benim için de avantaj oldu buraya gelip oynamak çünkü hedeflerim bitmedi. Şu anda olumlu geçiyor, gollerimi atıyorum, oynuyorum. Ama şu an için iyi ki geldim.
MİLLİ TAKIM
"İnşallah. Forvet sıkıntımız var milli takımda. Süper Lig'de oynamak, hele büyük takımda oynamak zor oluyor yerli forvet olarak. Montella, daha önce oynayan oyuncuları tercih ettiğini söylemişti. Ben de şu anda İranda'yım. Zor bir lig ama elimden geleni yapıyorum. Hazır ve formdayım. Milli takımda oynadığım her maçta katkı sağladım. Milli takım bana iyi geliyor."
Serdar Dursun (Tasnim)
YABANCI HAKEM
"İnşallah buraya da bir an önce yabancı hakemler gelir ve ligin kalitesi artar. Hakemlerin oyuna etki ettiğine inanmıyordum ama son 2-3 yıldır... Bu derbilerde olsun yüzde yüz yabancı hakemin gelmesi iyi olur. İnsanların bahanesi kalmayacak. Sahada futbol konuşulması lazım. Türk futbolunda, biz Türkler olarak kaosu seviyoruz, futbol konuşulmuyor. inşallah yabancı hakem gelir ve her takıma eşit davranır ve ona göre şampiyon belli olur, küme düşen belli olur."
"BİZ ŞAMPİYON OLURDUK"
"Geçen sene bir Sivasspor maçımız vardı. Maç 1-1'di oyuna girdim ve 2-1'i attık. Sonra 90'da Manaj'ın bir düşmesi vardı, topa vurduktan sonra düştü. VAR'a gitti hakem, penaltı yok dedik ama penaltıyı verdi ve 2-2 oldu. Daha sonra bana vuruldu, penaltı vermedi. O 2 puan bizim şampiyon olmama nedenimizdi. Biz o gün 2 puanı alsak Konyaspor maçını da kazanır ve şampiyon olurduk."