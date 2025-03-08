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Okan Buruk'tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa beraberliğinin ardından Fenerbahçe ile puan farkı 4'e düşen Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maçın 11'ini belirledi. İşte Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 16:11
Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

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Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında.

Ligde çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 65 puan toplayan sarı kırmızılılar haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı.

Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

ASLAN'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Alanyaspor'a karşı süre alamayacak.

Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

Cimbom'da sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçının kamp kadrosunda yer almayan Ismail Jakobs ile Mauro Icardi, mücadelede forma giyemeyecek.

Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

GÖZLER OSIMHEN'DE

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Alanyaspor karşısında gole en yakın oyuncu olacak. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 20 maça çıkan Osimhen, 16 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 22 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda.

Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

KALE KAPALI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaştığı son 3 maçta kalesinde gole izin vermedi. "Cimbom", söz konusu 3 maçta iki kez 4-0, bir kez de 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

ALANYASPOR FORMSUZ DURUMDA

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakanın 3'ünü kaybetti. Akdeniz temsilcisi, söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 2-0, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olurken Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

MUHTEMEL 11'LER

İki takımın maça şu 11'lerle başlaması bekleniyor;

Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

Alanyaspor : Ertuğrul, Aliti, Fatih, Janvier, Makouta, Vilhena, Yasin, Cordova, Sporar, Ui-jo Hwang, Richard.

Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

Galatasaray : Muslera, Sanchez, Eren, Abdülkerim, Sallai, Sara, Frankowski, Torreira, Lemina, Osimhen, Barış Alper.

Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

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