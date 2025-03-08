Okan Buruk’tan farklı sistem! Alanyaspor maçı 11’ini belirledi

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında.
Ligde çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 65 puan toplayan sarı kırmızılılar haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.
Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında.
Ligde çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan ve 65 puan toplayan sarı kırmızılılar haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.
Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı.
ASLAN'DA 2 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Alanyaspor'a karşı süre alamayacak.
Cimbom'da sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçının kamp kadrosunda yer almayan Ismail Jakobs ile Mauro Icardi, mücadelede forma giyemeyecek.
GÖZLER OSIMHEN'DE
Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Alanyaspor karşısında gole en yakın oyuncu olacak. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 20 maça çıkan Osimhen, 16 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 22 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.
Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda.
KALE KAPALI
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaştığı son 3 maçta kalesinde gole izin vermedi. "Cimbom", söz konusu 3 maçta iki kez 4-0, bir kez de 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.
ALANYASPOR FORMSUZ DURUMDA
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakanın 3'ünü kaybetti. Akdeniz temsilcisi, söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 2-0, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olurken Adana Demirspor'u 3-2 yendi.
MUHTEMEL 11'LER
İki takımın maça şu 11'lerle başlaması bekleniyor;
Alanyaspor : Ertuğrul, Aliti, Fatih, Janvier, Makouta, Vilhena, Yasin, Cordova, Sporar, Ui-jo Hwang, Richard.
Galatasaray : Muslera, Sanchez, Eren, Abdülkerim, Sallai, Sara, Frankowski, Torreira, Lemina, Osimhen, Barış Alper.