Samsunspor, Adana Demirspor'u ağırladığı karşılaşmada rakibini 3-2 yendi.
Samsunspor, Adana Demirspor'u ağırladığı karşılaşmada rakibini 3-2 yendi.
Maç neredeyse golle başladı. Soner Aydoğdu 5. dakikada perdeyi açıp 11'de penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Konuk takım 31'de Yusuf Barası'nın asisti sonrası Salih Kavrazlı'nın golüyle farkı 1'e indirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.
İkinci devrede 62'de Emre Kılınç sahneye çıkarak skoru 3-1'e taşıdı. 80'de Tayfun Aydoğan karşılaşmanın 3-2'ye gelmesini sağladı. Mücadele bu sonuçla bitti.
Samsunspor puanını 50'ye yükseltirken Adana Demirspor -2'de kaldı.