PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Karadeniz'de 5 gollü düello! Samsunspor - Adana Demirspor: 3-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. İki takımın zorlu randevusunda kazanan taraf 3-2'lik sonuçla kırmızı beyazlılar oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 18:02 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 18:02
Karadeniz’de 5 gollü düello! Samsunspor - Adana Demirspor: 3-2 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Samsunspor, Adana Demirspor'u ağırladığı karşılaşmada rakibini 3-2 yendi.

Samsunspor rakibini 3-2 yendi (AA)Samsunspor rakibini 3-2 yendi (AA)

Maç neredeyse golle başladı. Soner Aydoğdu 5. dakikada perdeyi açıp 11'de penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Konuk takım 31'de Yusuf Barası'nın asisti sonrası Salih Kavrazlı'nın golüyle farkı 1'e indirdi. İlk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci devrede 62'de Emre Kılınç sahneye çıkarak skoru 3-1'e taşıdı. 80'de Tayfun Aydoğan karşılaşmanın 3-2'ye gelmesini sağladı. Mücadele bu sonuçla bitti.

Samsunspor puanını 50'ye yükseltirken Adana Demirspor -2'de kaldı.