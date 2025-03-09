Maçın 22. dakikasında Chelsea'nin genç yıldızı Cole Palmer, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Premier Lig kariyerinde kullandığı 13 penaltının tamamını gole çeviren Palmer, ilk kez bir vuruşunda ağları bulamadı.

Karşılaşmanın tek golü 60. dakikada Marc Cucurella'dan geldi. Bu golle sahadan 3 puanla ayrılan Chelsea, Leicester City karşısındaki son 7 maçının 6'sını kazanarak üstünlüğünü sürdürdü.

Bu galibiyetle puanını 49'a yükselten Londra ekibi, Manchester City'yi geride bırakarak 4. sıraya yerleşti. Öte yandan, Premier Lig'deki son 13 maçının 12'sini kaybeden Leicester City, 17 puanda kalarak küme düşme hattında büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Chelsea, bir sonraki maçında zorlu Arsenal deplasmanına çıkacak. Leicester City ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.