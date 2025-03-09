SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Maviler'den Devler Ligi için altın hamle! Chelsea - Leicester City: 1-0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Ligi'nin 28. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'te Leicester City'yi 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı ve Şampiyonlar Ligi iddiası için önemli adım attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 19:42 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 19:42
Maviler’den Devler Ligi için altın hamle! Chelsea - Leicester City: 1-0 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Maçın 22. dakikasında Chelsea'nin genç yıldızı Cole Palmer, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Premier Lig kariyerinde kullandığı 13 penaltının tamamını gole çeviren Palmer, ilk kez bir vuruşunda ağları bulamadı.

Karşılaşmanın tek golü 60. dakikada Marc Cucurella'dan geldi. Bu golle sahadan 3 puanla ayrılan Chelsea, Leicester City karşısındaki son 7 maçının 6'sını kazanarak üstünlüğünü sürdürdü.

Bu galibiyetle puanını 49'a yükselten Londra ekibi, Manchester City'yi geride bırakarak 4. sıraya yerleşti. Öte yandan, Premier Lig'deki son 13 maçının 12'sini kaybeden Leicester City, 17 puanda kalarak küme düşme hattında büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Chelsea, bir sonraki maçında zorlu Arsenal deplasmanına çıkacak. Leicester City ise evinde Manchester United'ı konuk edecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Lazkiye’de yaşananlar hakkında: Teröristin mezhebi olmaz
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Kanlı musibetin sonu göründü | YPG’ye tepki
Galatasaray’ın Alanyaspor maçı ilk 11’i belli oldu
Emeklinin gözü Kabine’de! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular
Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...
Terörsüz Türkiye bölgesel iş birliği! Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye... Hakan Fidan’dan tarihi çağrı: Gereğini yapın
Şaibe paniği İmamoğlu’na CV güncelletti! Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi: 10’dan 48’e çıkarıp liste şişirdiler
Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi
Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...
Fenerbahçe’ye Skriniar müjdesi!
İmralı’ya 4. tur! DEM heyeti Suriye’nin kuzeyine eli boş gitmeyecek... Öcalan YPG’ye mektup ya da mesaj gönderecek iddiası
CHP’li Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmıştı | İfadesi ortaya çıktı! AK Partili Elif Lale Bilgili’ye sistematik mobbing... Atalım şunu dışarı
Yağmurlu hava geri dönüyor! Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Salı gününden itibaren...
Başkan Erdoğan’dan Kadıköy Belediye Meclisi’ndeki skandal görüntülere sert tepki: CHP kadın düşmanı partidir
PKK’nın fesih kongresi için İkinci Kandil formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3’lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası
Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...
Ev sahiplerine kira vergisi rehberi! Hangi yöntem seçilmeli? İndirilecek gerçek gider nasıl hesaplanıyor?
Ekrem İmamoğlu’ndan Ramazan gafı: Bayramınız kutlu olsun… Duvardaki saat kafaları karıştırdı: İftar mı reklam mı?
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası Hale Nur Özen hakkında gözaltı kararı
ABD Kongresi’nde İsrail Helen İttifakı! Hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan