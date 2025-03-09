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Eyüpspor - Konyaspor maçı sonrası sahada ve tribünde kavga

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Eyüpspor, sahasında ağırladığı Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Ancak karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte hem sahada hem de tribünlerde tansiyon yükseldi.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 19:14 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 19:25
Eyüpspor - Konyaspor maçı sonrası sahada ve tribünde kavga

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Maçın son dakikalarında Eyüpsporlu Robin Yalçın ile Konyasporlu Kramer arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek iki takım oyuncuları arasında arbedeye dönüştü. Hakem, yaşanan olaylar sonrası Robin Yalçın'a ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Konyaspor'da ise Kramer ve Umut Nayir sarı kartla cezalandırıldı.

Eyüpspor ve Konyaspor oyuncuları birbirine girdi (İHA)Eyüpspor ve Konyaspor oyuncuları birbirine girdi (İHA)

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE KAVGA!

Sahadaki gerilimin ardından protokol tribününe de sıçrayan olaylarda Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında arbede yaşandı. Polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırırken olayların yatıştırılması uzun sürdü.

Arda Turan (İHA)Arda Turan (İHA)

Gergin anlar yaşanrıken Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan böyle görüntülendi.

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