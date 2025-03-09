Eyüpspor - Konyaspor maçı sonrası sahada ve tribünde kavga

Maçın son dakikalarında Eyüpsporlu Robin Yalçın ile Konyasporlu Kramer arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek iki takım oyuncuları arasında arbedeye dönüştü. Hakem, yaşanan olaylar sonrası Robin Yalçın'a ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Konyaspor'da ise Kramer ve Umut Nayir sarı kartla cezalandırıldı.