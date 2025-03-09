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İlk yarının golsüz tamamlandığı mücadelede Atletico Madrid, 75. dakikada Alexander Sörloth'un penaltı golüyle öne geçti. Ancak, konuk ekipte Angel Correa, 87. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Getafe, Miguel Arambarri'nin 88 ve 90+2. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Getafeli futbolcular galibiyeti taraftarlarla kutladı (EPA) ATLETİCO MADRİD'E KARŞI 30 MAÇLIK HASRETE SON VERDİLER

Bu sonuçla, 6 maç aradan sonra mağlup olan Atletico Madrid 56 puanda kaldı. Öte yandan, 2 maçlık yenilgi serisini bitiren Getafe puanını 33'e yükseltti. Getafe, tam 30 maç sonra ilk kez Atletico Madrid'i mağlup ederek önemli bir seriyi sonlandırdı.