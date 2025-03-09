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Fırtına şans tanımadı! Trabzonspor Petrol Ofisi - Beşiktaş United Payment: 2-0 | MAÇ SONUCU

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında heyecan dolu bir derbi mücadelesi yaşandı. Trabzonspor Petrol Ofisi, sahasında Beşiktaş United Payment’i ağırladı ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 16:43 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 16:43
Fırtına şans tanımadı! Trabzonspor Petrol Ofisi - Beşiktaş United Payment: 2-0 | MAÇ SONUCU

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Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada, bordo-mavililer ikinci yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü sağladı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 56. dakikada Diyorakhon Khabibullaeva ve 86. dakikada Diana Lucas Msewa'dan geldi.

Mücadelenin 69. dakikasında Trabzonspor bir penaltı atışından yararlanamazken, buna rağmen skoru koruyarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Bu galibiyetle puanını 38'e yükselten Fırtına, ligde üst sıralar için iddiasını sürdürdü. siyah beyazlılar ise 40 puanda kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Trabzonspor, Fatih Vatanspor deplasmanına çıkarken, Beşiktaş sahasında Bornova HİTAB'ı konuk edecek.

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