Voleybolda derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş, Galatasaray Daikin'i ağırladı. Sarı kırmızılılar, parkede rakibini 3-0 yenerek karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Cimbom, galibiyet serisini beş maça çıkarırken, Beşiktaş ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

SONUÇLAR

1. Set: Beşiktaş 18-25 Galatasaray Daikin

2. Set: Beşiktaş 20-25 Galatasaray Daikin

3. Set: Beşiktaş 15-25 Galatasaray Daikin

SET VERMEDİ

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada da Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı aynı skorla 3-0 mağlup etmişti. Bu sonuçla Sarı-Kırmızılı ekip, ezeli rakibi karşısında sezonu kayıpsız kapattı.

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Beşiktaş, güçlü rakibi VakıfBank deplasmanına konuk olacak. Galatasaray Daikin, ligde zirve mücadelesi veren Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak.