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Voleybolda derbi Cimbom'un! Beşiktaş - Galatasaray Daikin: 0-3 | MAÇ SONUCU

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında derbi heyecanı yaşandı! Beşiktaş, kendi evinde Galatasaray Daikin’i ağırladı. Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede konuk ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 20:00 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 20:00
Voleybolda derbi Cimbom’un! Beşiktaş - Galatasaray Daikin: 0-3 | MAÇ SONUCU

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Voleybolda derbi heyecanı yaşandı. Beşiktaş, Galatasaray Daikin'i ağırladı. Sarı kırmızılılar, parkede rakibini 3-0 yenerek karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Cimbom, galibiyet serisini beş maça çıkarırken, Beşiktaş ise üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

SONUÇLAR

1. Set: Beşiktaş 18-25 Galatasaray Daikin
2. Set: Beşiktaş 20-25 Galatasaray Daikin
3. Set: Beşiktaş 15-25 Galatasaray Daikin

SET VERMEDİ

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada da Galatasaray Daikin, Beşiktaş'ı aynı skorla 3-0 mağlup etmişti. Bu sonuçla Sarı-Kırmızılı ekip, ezeli rakibi karşısında sezonu kayıpsız kapattı.

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Beşiktaş, güçlü rakibi VakıfBank deplasmanına konuk olacak. Galatasaray Daikin, ligde zirve mücadelesi veren Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak.

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