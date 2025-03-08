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Fenerbahçe Fred'siz olmuyor

Fred, geçen yıl Fenerbahçe'nin aldığı 6 yenilginin 4'ünde yoktu. İsmail Kartal'ın en önemli silahlarından biri olan Sambacı, Mourinho'nun da vazgeçilmezi olarak ön plana çıktı.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 10:15 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 10:15
Fenerbahçe Fred’siz olmuyor

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Fenerbahçe, Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Rangers'ı konuk etti. Sarı-Lacivertliler, 3-1'lik skorla kaybederek rövanş öncesi dezavantajlı duruma düştü.

Kanarya'da sarı kart cezalısı olan Fred, zorlu müsabakada forma giyemedi. Geçen sezon başında kadroya dahil edilen ve orta sahadaki performansıyla dikkat çeken Sambacı oyuncunun yokluğu her zaman hissedildi.

Geçen sezon İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, alınan 6 mağlubiyetin 4'ünde sahaya Fred'siz çıktı. Bu istatistiğin bu sezon da benzer bir şekilde olduğu görüldü.

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