Şevval İlayda Tarhan kimdir, kaç yaşında? Avrupa şampiyonu olan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan aslen nereli?

(Kaynak: Sosyal Medya) 2019 Avrupa 10 m Etkinlikler Şampiyonası'nda ise yeni bir Avrupa Gençler rekoru kırarak altın madalya aldı. Tarhan, aynı yıl düzenlenen ISSF Gençler Dünya Kupası'nda da birincilik elde etti.

(Kaynak: Sosyal Medya) 2024 Paris Olimpiyatları'na katılan Şevval İlayda Tarhan, burada Yusuf Dikeç ile birlikte Karma 10 m havalı tabanca dalında 2. olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını kazandı.

(Kaynak: Sosyal Medya) Avrupa Şampiyonluğu ve Bakan Aşkın Bak'tan Tebrik Son olarak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bir kez daha zirveye çıkarak altın madalya kazanan Tarhan, bu başarısıyla büyük takdir topladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atıcılık Havalı Silahlar 10m Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Şevval İlayda'yı yürekten tebrik ediyorum." şeklinde bir mesaj yayınlayarak başarılı sporcuyu kutladı.