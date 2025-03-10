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Şevval İlayda Tarhan kimdir, kaç yaşında? Avrupa şampiyonu olan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan aslen nereli?

Türk milli atıcısı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Kadınlar havalı tabanca finalinde sergilediği müthiş performansla altın madalyayı kazanan Tarhan 240.8 puanla zirveye çıktı. Peki Şevval İlayda Tarhan kimdir, kaç yaşında? Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan aslen nereli? İşte milli atıcı hakkında merak edilenler.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 09:02 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 09:02
Şevval İlayda Tarhan kimdir, kaç yaşında? Avrupa şampiyonu olan milli atıcı Şevval İlayda Tarhan aslen nereli?

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Türk milli atıcısı Şevval İlayda Tarhan, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı. Kadınlar havalı tabanca finalinde 240.8 puanla zirveye çıkan Tarhan, Avrupa Şampiyonu olarak Türk sporunun gururu oldu.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Şevval İlayda Tarhan Kimdir?

4 Şubat 2000 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Şevval İlayda Tarhan, atıcılık sporuna olan ilgisini küçük yaşlarda fark etti. Ateşli silahlara ve üniformalara duyduğu merak onu atıcılık branşına yönlendirdi.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Annesinin teşvikiyle 2015 yılında 10 m havalı tabanca branşında yarışmaya başlayan Tarhan zamanla büyük başarılar elde etti.

Kariyerindeki Büyük Başarılar

Şevval İlayda Tarhan, ulusal ve Avrupa gençler rekorlarının yanı sıra Avrupa kadın takımı rekorlarını da elinde bulunduruyor. 2018 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda 237.9 puanla ulusal gençler rekoru kırarak altın madalya kazandı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

2019 Avrupa 10 m Etkinlikler Şampiyonası'nda ise yeni bir Avrupa Gençler rekoru kırarak altın madalya aldı. Tarhan, aynı yıl düzenlenen ISSF Gençler Dünya Kupası'nda da birincilik elde etti.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

2024 Paris Olimpiyatları'na katılan Şevval İlayda Tarhan, burada Yusuf Dikeç ile birlikte Karma 10 m havalı tabanca dalında 2. olarak Türkiye'nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyasını kazandı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Avrupa Şampiyonluğu ve Bakan Aşkın Bak'tan Tebrik

Son olarak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bir kez daha zirveye çıkarak altın madalya kazanan Tarhan, bu başarısıyla büyük takdir topladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atıcılık Havalı Silahlar 10m Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Şevval İlayda'yı yürekten tebrik ediyorum." şeklinde bir mesaj yayınlayarak başarılı sporcuyu kutladı.

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