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Trabzonspor'da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı | 11'de Zubkov müjdesi

Trabzon’da sakatlıklardan dolayı kadroda değişiklikler olacak. Deneyimli teknik adamın durumları belirsiz olan Savic, Banza ve Malheiro’ya Hatay maçında şans vermesi beklenmiyor.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Mart 2025
Trabzonspor’da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş’in elini kolunu bağladı | 11’de Zubkov müjdesi

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Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Nwakaeme, Cihan Çanak ve son oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Savic ve Banza ile yorgunluğa bağlı kas zedelenmesi yaşayan Malheiro'nun Hatayspor karşısında forma giymeleri beklenmiyor.

Trabzonspor'da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı | 11'de Zubkov müjdesi. (Takvim.com.tr)Trabzonspor'da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı | 11'de Zubkov müjdesi. (Takvim.com.tr)

Ancak sağlık ekibinin oyuncuların durumlarını takip ettiği ve maç saatinde karar verileceği belirlendi. Folcarelli'nin de tedavisi sürerken sakatlıkları geçen Enis Destan ve Draguş'un ise kadroda olması bekleniyor.

Trabzonspor'da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı | 11'de Zubkov müjdesi. (Takvim.com.tr)Trabzonspor'da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı | 11'de Zubkov müjdesi. (Takvim.com.tr)

Stoperde Savic'in forma giymemesi halinde Teknik Direktör Şenol Güneş, bu bölgede Lundstram'ı görevlendirmeyi planlıyor. Sağ bekte Malheiro'nun yerine ise Ozan'ı düşünen 72 yaşındaki hoca, forvette de Banza'nın yerine Sikan'ı görevlendirecek.

Trabzonspor'da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı | 11'de Zubkov müjdesi. (Takvim.com.tr)Trabzonspor'da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı | 11'de Zubkov müjdesi. (Takvim.com.tr)

TRABZONSPOR MORAL PEŞİNDE
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Hatayspor'u ağırlayacak. Mücadele 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak maçı Alper Akarsu yönetecek. Ligdeki son 3 maçının 2'sinden mağlup ayrılan Bordo Mavililer, küme düşme hattındaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

Trabzonspor'da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı | 11'de Zubkov müjdesi. (Takvim.com.tr)Trabzonspor'da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı | 11'de Zubkov müjdesi. (Takvim.com.tr)

ZUBKOV MÜJDESİ
Sakatlığı geçen Ukraynalı futbolcu Zubkov'un ilk 11'de görev alması bekleniyor.

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