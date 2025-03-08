İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Nwakaeme, Cihan Çanak ve son oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Savic ve Banza ile yorgunluğa bağlı kas zedelenmesi yaşayan Malheiro'nun Hatayspor karşısında forma giymeleri beklenmiyor.

Trabzonspor'da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş'in elini kolunu bağladı | 11'de Zubkov müjdesi. (Takvim.com.tr) Ancak sağlık ekibinin oyuncuların durumlarını takip ettiği ve maç saatinde karar verileceği belirlendi. Folcarelli'nin de tedavisi sürerken sakatlıkları geçen Enis Destan ve Draguş'un ise kadroda olması bekleniyor.