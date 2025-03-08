Trabzonspor’da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş’in elini kolunu bağladı | 11’de Zubkov müjdesi

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Nwakaeme, Cihan Çanak ve son oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Savic ve Banza ile yorgunluğa bağlı kas zedelenmesi yaşayan Malheiro'nun Hatayspor karşısında forma giymeleri beklenmiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Nwakaeme, Cihan Çanak ve son oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Savic ve Banza ile yorgunluğa bağlı kas zedelenmesi yaşayan Malheiro'nun Hatayspor karşısında forma giymeleri beklenmiyor.
Ancak sağlık ekibinin oyuncuların durumlarını takip ettiği ve maç saatinde karar verileceği belirlendi. Folcarelli'nin de tedavisi sürerken sakatlıkları geçen Enis Destan ve Draguş'un ise kadroda olması bekleniyor.
Stoperde Savic'in forma giymemesi halinde Teknik Direktör Şenol Güneş, bu bölgede Lundstram'ı görevlendirmeyi planlıyor. Sağ bekte Malheiro'nun yerine ise Ozan'ı düşünen 72 yaşındaki hoca, forvette de Banza'nın yerine Sikan'ı görevlendirecek.
TRABZONSPOR MORAL PEŞİNDE
Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Hatayspor'u ağırlayacak. Mücadele 20.30'da başlayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak maçı Alper Akarsu yönetecek. Ligdeki son 3 maçının 2'sinden mağlup ayrılan Bordo Mavililer, küme düşme hattındaki rakibini yenerek moral bulmak istiyor.
ZUBKOV MÜJDESİ
Sakatlığı geçen Ukraynalı futbolcu Zubkov'un ilk 11'de görev alması bekleniyor.