Arda Güler kiralık gidecek!

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Real Madrid'de kadroya girmekte oldukça zorlanan Arda Güler ve Endrick'in talibi Bundesliga'dan.



Transfer Feed'in aktardığına göre, RB Leipzig, her iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor ve yaz transfer döneminde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.



Real Madrid, genç yıldızlarını geliştirmek için Bundesliga'yı doğru adres olarak görüyor.



CARJAVAL ÖRNEĞİ



Daha önce Dani Carvajal, Bayer Leverkusen'de kiralık oynayıp gelişerek Madrid'e geri dönmüştü. Kulüp, benzer bir sürecin Endrick ve Arda Güler için de faydalı olacağına inanıyor.



İKİ NET ŞART



Ancak Real Madrid'in bu kiralama süreci için iki net şartı var. Satın alma opsiyonu olmayacak, futbolcular yalnızca gelişim amacıyla kiralanacak.



Futbolcuların isteği belirleyici olacak. Endrick ve Arda Güler, ancak bu fırsatı değerlendirmek isterse kiralama gerçekleşecek.