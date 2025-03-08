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Arda Güler kiralık gidecek!

Real Madrid, genç yetenekleri Endrick ve Arda Güler'in geleceğine dair kritik bir karar aldı. İspanyol basınında yer alan habere göre, iki futbolcunun da daha fazla süre alarak gelişimlerini hızlandırması amacıyla kiralanması planlanıyor.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 14:15 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 14:15
Arda Güler kiralık gidecek!

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Real Madrid'de kadroya girmekte oldukça zorlanan Arda Güler ve Endrick'in talibi Bundesliga'dan.

Transfer Feed'in aktardığına göre, RB Leipzig, her iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor ve yaz transfer döneminde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Real Madrid, genç yıldızlarını geliştirmek için Bundesliga'yı doğru adres olarak görüyor.

CARJAVAL ÖRNEĞİ

Daha önce Dani Carvajal, Bayer Leverkusen'de kiralık oynayıp gelişerek Madrid'e geri dönmüştü. Kulüp, benzer bir sürecin Endrick ve Arda Güler için de faydalı olacağına inanıyor.

İKİ NET ŞART

Ancak Real Madrid'in bu kiralama süreci için iki net şartı var. Satın alma opsiyonu olmayacak, futbolcular yalnızca gelişim amacıyla kiralanacak.

Futbolcuların isteği belirleyici olacak. Endrick ve Arda Güler, ancak bu fırsatı değerlendirmek isterse kiralama gerçekleşecek.

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