Leverkusen’de Florian Wirtz şoku!

Alman yıldızın yaşadığı sakatlık, Bayer Leverkusen için kritik bir döneme denk geliyor. Kırmızı siyahlı takım, önümüzdeki hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı rövanş maçında 0-3'lük dezavantajı kapatmaya çalışacak. Wirtz'in durumu, bu önemli karşılaşma öncesi teknik heyeti endişelendiriyor.

Florian Wirtz (EPA)

Florian Wirtz, daha önce de ciddi sakatlıklar yaşamıştı. Mart 2022'de sol diz ön çapraz bağlarının kopması nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu son sakatlığının ciddiyeti henüz bilinmiyor; detaylı kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso, Bremen maçında Wirtz'i dinlendirmeyi planlamış, ancak ilk yarıdaki 1-0'lık skor nedeniyle ikinci yarıda oyuna almıştı. Weiser'ın müdahalesi sonrası Wirtz'in bileği burkuldu ve oyuncu sahayı sekerek terk etti. Weiser, bu faul nedeniyle sarı kart gördü. VAR müdahalesi olmadı.