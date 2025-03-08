Mısırlı yıldız Mohamed Salah, 88. dakikada bir kez daha penaltıdan ağları havalandırarak skoru 3-1 yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.

İkinci yarıda temposunu artıran Liverpool, 51. dakikada Darwin Nunez ile skoru eşitledi. Üç dakika sonra, 54. dakikada Mohamed Salah penaltıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Mohamed Salah (AFP)

SALAH TARİHE GEÇTİ!

Bu maçta attığı gollerle Mohamed Salah, Premier Lig tarihine geçti. Sezon genelinde 29 maçta 27 gol ve 17 asist yaparak 44 gole doğrudan katkı sağladı. Bu performansıyla Thierry Henry (2002-2003) ve Erling Haaland (2022-2023) ile aynı rekora ortak oldu.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Liverpool, bu galibiyetle 70 puana yükseldi ve zirve mücadelesini sürdürdü. Southampton, 9 puanda kalarak düşme hattında kritik bir durumda kaldı. Gelecek hafta Liverpool, ezeli rakibi Everton ile derbi mücadelesine çıkacak. Southampton ise kendi sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.