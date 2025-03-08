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Çağlar Söyüncü derbiye yetişebilir!

Rangers maçında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildi. 28 yaşındaki savunmacının tedavisinin yaklaşık 3 hafta süreceği belirtildi.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 14:35 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 14:35
Çağlar Söyüncü derbiye yetişebilir!

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Bu sezon sakatlıklardan en çok etkilenen isimlerden biri olan Çağlar, Rangers karşılaşmasının 16. dakikasında adalesini tutarak kenara gelmek zorunda kaldı ve bu sezon beşinci kez sakatlandı.

MR kontrollerinde ciddi bir sakatlık geçirdiği belirlenen milli oyuncunun sahalara dönüş sürecinin dikkatle takip edileceği ifade edildi.

DERBİYE YETİŞMESİ HEDEFLENİYOR

Çağlar, Rangers rövanşının yanı sıra Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında forma giyemeyecek. Ayrıca, Milli Takım'ın Uluslar Ligi Play-Off'unda Macaristan ile 20 ve 23 Mart'ta oynayacağı karşılaşmalarda da sahada olamayacak.

Fenerbahçe sağlık ekibi, deneyimli stoperin 1 Nisan'daki Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a karşı oynayabilmesi için yoğun bir tedavi programı uyguluyor.

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