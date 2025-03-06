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Fenerbahçe'nin Rangers maçı ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden takım olarak kalan Fenerbahçe, Son 16 Turu ilk maçında Rangers'ı ağırlıyor. Sarı lacivertliler, Anderlecht'in ardından İskoç ekibini ilk karşılaşmada konuk ettiği mücadeleden galibiyetle ayrılmak ve rövanşa avantajlı çıkmak amacında. Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Rangers maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 19:32 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 19:39
Fenerbahçe’nin Rangers maçı ilk 11’i belli oldu

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin Son 16 Turu ilk maçında Rangers'i konuk ediyor.

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Fenerbahçe - Rangers maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

Fenerbahçe Anderlecht'i saf dışı bırakmıştı (AA)Fenerbahçe Anderlecht'i saf dışı bırakmıştı (AA)

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇININ İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: İrfan, Yusuf, Skriniar, Çağlar, Kostic, Mert, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

RANGERS: Butland, Tavernier, Rıdvan, Pröpper, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Jefte, Raskin

Alejandro Hernandez (İHA)Alejandro Hernandez (İHA)

HERNANDEZ DÜDÜK ÇALIYOR

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstleniyor. Cesar Soto Grado VAR hakemi olarak görev yaparken AVAR koltuğunda ise Valentin Gomez oturuyor.

Yusuf Akçiçek ve Milan Skriniar (İHA)Yusuf Akçiçek ve Milan Skriniar (İHA)

TEK HEDEF AVANTAJLI SKOR

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de İskoç ekibi Rangers'ı ağırlayarak rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Taraftar desteğiyle birlikte Fenerbahçe, ilk maçtan galibiyetle ayrılarak deplasmana rahat gitmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın ikinci ayağı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak ve tur atlayan ekip çeyrek finale adını yazdıracak.

Fred Anderlecht maçında sarı kart görmültü (AA)Fred Anderlecht maçında sarı kart görmültü (AA)

2 YILDIZ CEZALI

Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte bazı önemli isimler forma giyemeyecek. Fred ve Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezaları nedeniyle bu kritik mücadelede takımlarının formasını giyemiyor.

Edin Dzeko yine takımının en önemli silahlarından biri (İHA)Edin Dzeko yine takımının en önemli silahlarından biri (İHA)

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ KADROSU

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun

Rangers Motherwell'e yenildi (REUTERS)Rangers Motherwell'e yenildi (REUTERS)

RANGERS'İN MORALİ BOZUK

Rangers, son dönemde teknik direktör değişikliği yaşadı. Philippe Clement'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçici olarak Barry Ferguson getirildi. Ancak Ferguson yönetimindeki ilk maçta, Rangers evinde Motherwell'e 2-1 yenilerek 42 yıl sonra bir ilki yaşadı. Bu mağlubiyet, takımın moralini olumsuz etkiledi.

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