Alejandro Hernandez (İHA) HERNANDEZ DÜDÜK ÇALIYOR Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstleniyor. Cesar Soto Grado VAR hakemi olarak görev yaparken AVAR koltuğunda ise Valentin Gomez oturuyor.

Yusuf Akçiçek ve Milan Skriniar (İHA) TEK HEDEF AVANTAJLI SKOR Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de İskoç ekibi Rangers'ı ağırlayarak rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Taraftar desteğiyle birlikte Fenerbahçe, ilk maçtan galibiyetle ayrılarak deplasmana rahat gitmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın ikinci ayağı 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak ve tur atlayan ekip çeyrek finale adını yazdıracak.

Fred Anderlecht maçında sarı kart görmültü (AA) 2 YILDIZ CEZALI Zorlu karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte bazı önemli isimler forma giyemeyecek. Fred ve Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezaları nedeniyle bu kritik mücadelede takımlarının formasını giyemiyor.

Edin Dzeko yine takımının en önemli silahlarından biri (İHA) FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ KADROSU Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun

Rangers Motherwell'e yenildi (REUTERS) RANGERS'İN MORALİ BOZUK Rangers, son dönemde teknik direktör değişikliği yaşadı. Philippe Clement'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçici olarak Barry Ferguson getirildi. Ancak Ferguson yönetimindeki ilk maçta, Rangers evinde Motherwell'e 2-1 yenilerek 42 yıl sonra bir ilki yaşadı. Bu mağlubiyet, takımın moralini olumsuz etkiledi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN