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Orkun attı 3 puan geldi! Benfica - Nacional: 3-0 | MAÇ SONUCU

Portekiz Premier Lig’in 25. haftasında Benfica, Estadio da Luz Stadyumu’nda Nacional’i ağırladı. Mücadelede üstün bir performans sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı. Benfica'nın gollerini Amdouni, Orkun Kökçü ve Pavlidis kaydetti

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 23:07 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 23:07
Orkun attı 3 puan geldi! Benfica - Nacional: 3-0 | MAÇ SONUCU

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Karşılaşmaya hızlı başlayan Benfica, henüz 5. dakikada Zeki Amdouni'nin golüyle öne geçti. 23. dakikada ise Orkun Kökçü, penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Maçın uzatma dakikalarında, 90+2'de Pavlidis de penaltı vuruşunu gole çevirerek Benfica'nın galibiyetini perçinledi.

Nacional, 45+7'de Dudu ile penaltı şansı yakalasa da bu fırsattan yararlanamadı.

Benfica'da milli futbolcu Orkun Kökçü, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 68. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı. Öte yandan bir diğer Türk futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maça yedek kulübesinde başladı ve 68. dakikada Samuel Dahl'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle Benfica, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve puanını 56'ya yükseltti. Nacional ise 26 puanda kaldı.

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