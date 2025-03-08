Paris ekibinin gollerini 27. dakikada Bradley Barcola, 50. dakikada Gonçalo Ramos ve uzatma dakikalarında (90+1, 90+4) Ousmane Dembele kaydetti. Ev sahibi Rennes'in tek sayısını ise 53. dakikada Lilian Brassier attı.

Bu galibiyetle PSG, üst üste 6. maçını kazandı ve namağlup serisini sürdürerek 65 puana yükseldi. En yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkaran başkent ekibi, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Öte yandan, son iki maçını kazanan ancak PSG karşısında ağır bir yenilgi alan Rennes, 29 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.