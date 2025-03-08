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Ligue 1'de fark 16 puana çıktı! Rennes - PSG: 1-4 | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'in 25. haftasında lider Paris Saint-Germain, Rennes'e konuk oldu. Roazhon Park'ta oynanan mücadelede PSG, rakibini 4-1'lik net bir skorla mağlup etti.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 21:18 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 21:18
Ligue 1’de fark 16 puana çıktı! Rennes - PSG: 1-4 | MAÇ SONUCU

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Paris ekibinin gollerini 27. dakikada Bradley Barcola, 50. dakikada Gonçalo Ramos ve uzatma dakikalarında (90+1, 90+4) Ousmane Dembele kaydetti. Ev sahibi Rennes'in tek sayısını ise 53. dakikada Lilian Brassier attı.

Bu galibiyetle PSG, üst üste 6. maçını kazandı ve namağlup serisini sürdürerek 65 puana yükseldi. En yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkaran başkent ekibi, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Öte yandan, son iki maçını kazanan ancak PSG karşısında ağır bir yenilgi alan Rennes, 29 puanda kalarak 11. sıraya geriledi.

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