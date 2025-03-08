Bu sezon kötü bir dönemden geçen Manchester City, Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Tottenham deplasmanı sonrasında bu kez Forest'ı mağlup etmek isteyen City, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup oldu.
Bu sezon kötü bir dönemden geçen Manchester City, Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Tottenham deplasmanı sonrasında bu kez Forest'ı mağlup etmek isteyen City, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın tek golü Callum Hudson-Odoi'den geldi. İnigliz yıldız bu sezonki 6. golünü kaydetti.
Forest elde ettiği galibiyetle puanını 51'e yükseltirken gelecek hafta Ipswich Town'a konuk olacak. 47'de kalarak 3. sıra için avataj kaybeden Pep Guardiola'nın öğrencileri ise üst üste Brighton ve Leicester'ı ağırlayacak.