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City'e bir darbe daha! Nottingham Forest - Manchester City: 1-0 | MAÇ SONUCU

Premier Lig'de Nottingham Forest ile Manchester City karşı karşıya gledi. City Ground'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 1-0 yenerek sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 17:23 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 17:23
City’e bir darbe daha! Nottingham Forest - Manchester City: 1-0 | MAÇ SONUCU

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Bu sezon kötü bir dönemden geçen Manchester City, Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Tottenham deplasmanı sonrasında bu kez Forest'ı mağlup etmek isteyen City, ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup oldu.

Manchester City üçüncülük yarışında kritik bir kayıp daha yaşadı (REUTERS)Manchester City üçüncülük yarışında kritik bir kayıp daha yaşadı (REUTERS)

Karşılaşmanın tek golü Callum Hudson-Odoi'den geldi. İnigliz yıldız bu sezonki 6. golünü kaydetti.

Forest elde ettiği galibiyetle puanını 51'e yükseltirken gelecek hafta Ipswich Town'a konuk olacak. 47'de kalarak 3. sıra için avataj kaybeden Pep Guardiola'nın öğrencileri ise üst üste Brighton ve Leicester'ı ağırlayacak.