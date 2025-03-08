Bochum , 31. dakikada Jakov Medic'in kaydettiği golle farkı bire indirdi. 42. dakikada ise Bayern Münih'te Joao Palhinha, yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, 14 ve 28. dakikalarda Raphael Guerreiro'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ancak Bayern Münih 'in 22. dakikada kazandığı penaltıyı Serge Gnabry değerlendiremedi.

Bayern'in 10 maçlık serisi sona erdi (REUTERS)

BOCHUM'DAN TARİHİ DÖNÜŞ!

Maçın ikinci yarısında Bochum, eksik rakibine karşı büyük bir geri dönüşe imza attı. 51. dakikada Ibrahima Sissoko ve 71. dakikada bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Matus Bero'nun attığı gollerle Bochum, Bayern Münih karşısında 3-2 öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda büyük bir baskı kuran Bayern Münih, aradığı golü bulamayınca sahadan yenik ayrıldı.