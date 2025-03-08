Maça etkili başlayan ev sahibi ekip, 14 ve 28. dakikalarda Raphael Guerreiro'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ancak Bayern Münih'in 22. dakikada kazandığı penaltıyı Serge Gnabry değerlendiremedi.
Bochum, 31. dakikada Jakov Medic'in kaydettiği golle farkı bire indirdi. 42. dakikada ise Bayern Münih'te Joao Palhinha, yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bayern'in 10 maçlık serisi sona erdi (REUTERS)
BOCHUM'DAN TARİHİ DÖNÜŞ!
Maçın ikinci yarısında Bochum, eksik rakibine karşı büyük bir geri dönüşe imza attı. 51. dakikada Ibrahima Sissoko ve 71. dakikada bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Matus Bero'nun attığı gollerle Bochum, Bayern Münih karşısında 3-2 öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda büyük bir baskı kuran Bayern Münih, aradığı golü bulamayınca sahadan yenik ayrıldı.
Bayern 61 puanla zirvede yer alıyor (AFP)
BAYERN MÜNİH 10 MAÇ SONRA KAYBETTİ!
Bu sonuçla Bayern Münih, 10 maç sonra ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve 61 puanda kaldı. Bochum ise 20 puana yükselerek ligde kalma umutlarını sürdürdü.
Bayern Münih, gelecek hafta Union Berlin deplasmanına konuk olacakken, Bochum ise evinde kritik bir mücadeleye çıkacak.