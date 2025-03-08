A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın heyecan verici kura çekimi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz ve A Milli Kadın Basketbol Takımı İdari Menajeri Yasemin Horasan, Türkiye'yi bu önemli organizasyonda temsil etti.
TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
Turnuvaya ikinci torbadan katılan A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile eşleşti. Grubun güçlü takımları arasında ev sahibi Yunanistan ve turnuvanın favorilerinden Fransa dikkat çekiyor.
AVRUPA ŞAMPİYONASI 2025: FORMAT VE EV SAHİPLERİ
Bu yıl 40. kez düzenlenecek Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, 18-29 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuvaya 16 ülke katılacak ve 4 farklı şehirde grup maçları oynanacak:
- A Grubu (Pire - Yunanistan)
- B Grubu (Bologna - İtalya)
- C Grubu (Brno - Çekya)
- D Grubu (Hamburg - Almanya)
Turnuvanın çeyrek final aşamasından itibaren tüm karşılaşmalar, Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.
2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Grupları
- A Grubu: Yunanistan, Türkiye, Fransa, İsviçre
- B Grubu: Slovenya, Sırbistan, İtalya, Litvanya
- C Grubu: Belçika, Çekya, Karadağ, Portekiz
- D Grubu: Büyük Britanya, Almanya, İsveç, İspanya
TURNUVA FORMATI
16 takım, dörderli 4 gruba ayrılarak mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
- Çeyrek finaller: 24-25 Haziran
- Yarı finaller: 27 Haziran
- Final maçı: 28 Haziran
Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nun maçları Pire'de oynanacak ve milli takımımız çeyrek finale yükselmek için güçlü rakiplerine karşı mücadele edecek.