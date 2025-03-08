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A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımımız, A Grubu'nda Fransa, Yunanistan ve İsviçre'yle eşleşti.

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Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 22:34 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 22:34
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu

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Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın heyecan verici kura çekimi, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Stavros Niarchos Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Sportif Direktörü Alper Yılmaz ve A Milli Kadın Basketbol Takımı İdari Menajeri Yasemin Horasan, Türkiye'yi bu önemli organizasyonda temsil etti.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

Turnuvaya ikinci torbadan katılan A Milli Kadın Basketbol Takımı, A Grubu'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile eşleşti. Grubun güçlü takımları arasında ev sahibi Yunanistan ve turnuvanın favorilerinden Fransa dikkat çekiyor.

AVRUPA ŞAMPİYONASI 2025: FORMAT VE EV SAHİPLERİ

Bu yıl 40. kez düzenlenecek Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası, 18-29 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuvaya 16 ülke katılacak ve 4 farklı şehirde grup maçları oynanacak:

  • A Grubu (Pire - Yunanistan)
  • B Grubu (Bologna - İtalya)
  • C Grubu (Brno - Çekya)
  • D Grubu (Hamburg - Almanya)

Turnuvanın çeyrek final aşamasından itibaren tüm karşılaşmalar, Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak.

2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Grupları

  • A Grubu: Yunanistan, Türkiye, Fransa, İsviçre
  • B Grubu: Slovenya, Sırbistan, İtalya, Litvanya
  • C Grubu: Belçika, Çekya, Karadağ, Portekiz
  • D Grubu: Büyük Britanya, Almanya, İsveç, İspanya

TURNUVA FORMATI

16 takım, dörderli 4 gruba ayrılarak mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

  • Çeyrek finaller: 24-25 Haziran
  • Yarı finaller: 27 Haziran
  • Final maçı: 28 Haziran

Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nun maçları Pire'de oynanacak ve milli takımımız çeyrek finale yükselmek için güçlü rakiplerine karşı mücadele edecek.

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