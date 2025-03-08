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Masuaku uçuşa geçti!

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, sözleşmesindeki opsiyon maddesi kaldırılınca uçuşa geçti. Solskjaer göreve geldiğinden beri oynanan 9 müsabakada 3 asist yaptı ve büyük takdir topladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 12:14 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 12:14
Masuaku uçuşa geçti!

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Demokratik Kongolu futbolcu, Ole Gunnar Solskjaer öncesi eleştirilerin odak noktasındaydı. Tecrübeli ismin yerine ara transferde Samuel Dahl alınmaya çalışılsa da söz konusu isim Roma'nın yolunu tuttu.

Başkan Serdal Adalı da 4 maçta daha görev alması halinde sözleşmesi uzayacak olan Masuaku ile görüşme yaparak bu maddeyi kaldırdı.

31 yaşındaki futbolcunun form grafiği ise bir anda yükseldi.Bu sezon 35 maçta sahaya çıkan ve 1 gol, 8 asistle oynayan deneyimli sol bek kontratının sonuna yaklaşmasıyla birlikte transferin gözdesi haline geldi. Özellikle Yunanistan'dan iki kulübün Masuaku'yu sezon sonu için hedef olarak belirlediği kaydedildi.

SOLSKJAER İLE ÇOK FORMDA

Oyuncu, Solskjaer göreve geldiğinden beri oynanan 9 müsabakada 3 asist yaptı ve büyük takdir topladı.

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