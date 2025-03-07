ZTK çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası maç tarihleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final aşamasına gelindi ve futbolseverler kura çekiminin ardından maç tarihlerine odaklandı. Çeyrek ve yarı final mücadelelerinin yanı sıra büyük finalin ne zaman oynanacağı da merak konusu oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları hangi tarihte? İşte ZTK çeyrek ve yarı final maçları…