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Tete kariyer rekoruna hazırlanıyor

Galatasaray'dan Panathinaikos'a transfer olduktan sonra gösterdiği performansla adından söz ettiren Brezilyalı yıldız Tete, istatistikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Fiorentina karşısında ağları sarsarak takımına önemli bir katkı sağlayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyerinin en skorer sezonuna ulaşmak için artık sadece bir adım uzakta.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 15:30 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 15:30
Tete kariyer rekoruna hazırlanıyor

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Bu sezon Panathinaikos formasıyla 41 karşılaşmada görev alan Tete, 11 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek toplamda 14 gole doğrudan katkı sundu. Brezilyalı futbolcu, daha önce Shakhtar Donetsk formasıyla da 14 gole katkı yaparak en iyi sezonunu geçirmişti. Eğer bir gol ya da asist daha yaparsa kariyerinin en verimli sezonunu yaşamış olacak.

DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Panathinaikos ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tete'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor. Yunan ekibinde sergilediği istikrarlı performans, ilerleyen dönemde daha büyük kulüplerin de dikkatini çekebilir.

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