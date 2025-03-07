Tete kariyer rekoruna hazırlanıyor

Bu sezon Panathinaikos formasıyla 41 karşılaşmada görev alan Tete, 11 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek toplamda 14 gole doğrudan katkı sundu. Brezilyalı futbolcu, daha önce Shakhtar Donetsk formasıyla da 14 gole katkı yaparak en iyi sezonunu geçirmişti. Eğer bir gol ya da asist daha yaparsa kariyerinin en verimli sezonunu yaşamış olacak.

DEĞERİ 11 MİLYON EURO

Panathinaikos ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tete'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor. Yunan ekibinde sergilediği istikrarlı performans, ilerleyen dönemde daha büyük kulüplerin de dikkatini çekebilir.