Romelu Lukaku'dan Jose Mourinho sözleri! "Kötü konuşamam"

Lukaku, Mourinho ile arasının bozuk olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Deneyimli forvet, "Kesinlikle hayır." diyerek bu tür söylentilere kapıyı kapattı. Mourinho ile hem Manchester United'da hem de Roma'da çalıştığını hatırlatan yıldız oyuncu, "O bir kazanan." ifadelerini kullandı.
Romelu Lukaku (AA)
"JOSE HAKKINDA ASLA KÖTÜ KONUŞMAM"
Portekizli teknik adamın Roma'daki dönemiyle ilgili görüşlerini paylaşan Belçikalı golcü, "Onunla benim dışımda birileri arasında bir olay yaşandı ama ben bu meseleye dahil olmak istemedim. Mourinho hakkında asla kötü konuşmayacağım. Roma'da elinde üst düzey bir kadro yoktu ama yine de sonuna kadar mücadele etti." şeklinde konuştu.
Romelu Lukaku (AA)
"MOURİNHO'YA EN İYİSİNİ DİLİYORUM"
Lukaku, Mourinho'nun Türkiye'de teknik direktörlük kariyerine devam ettiğini hatırlatarak, "Harika işler yapıyor. Ona her zaman en iyisini diliyorum." dedi.
Bu sezon Napoli formasıyla 27 maça çıkan Romelu Lukaku, 9 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.