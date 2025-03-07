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Fenerbahçe'de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de Rangers ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de sezon sonundaki transfer dönemi için kollar sıvandı. Kanarya'da birçok isim listede bulunuyor. İlk hedef ise sol bek. Ferdi Kadıoğlu'nun satışı sonrasında Filip Kostic'i kadrosuna katan sarı lacivertlilerde sürpriz bir isim daha gündeme geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 12:26 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 12:43
Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

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Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve lider Galatasaray'I 4 puan geriden takip eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Kanarya, tüm hesaplarını kupa üzerine yapıyor.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

27. haftayı bay geçecek olan Jose Mourinho ve öğrencileri, bir sonraki maçta ise Samsunspor'u ağırlayacak.

Sarı lacivertli ekip, Karadeniz temsilcisinden sona Bodrum FK, Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor, Gaziantep FK, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor, Hatayspor ve Konyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Galatasaray oldu. Kanarya 1, 2 veya 3 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak mücadelede yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

RANGERS MAÇI HÜSRAN OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i eledikten sonra Rangers ile eşleşen Fenerbahçe, rakibini İstanbul'da ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele, İskoç temsilcisinin 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Bu skorla birlikte temsilcimiz, tur şansını mucizelere bıraktı.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

3 FARK LAZIM

Rövanş mücadelesi 13 Mart'ta Ibrox Stadyumu'nda oynanacak. Temsilcimizin turu geçmesi için en az 3 farklı kazanması gerekiyor. Eğer 2 farklı galibiyet olursa tur uzatmaya gidecek.

Diğer sonuçlarda ise İskoçlar tur atlayacak.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig
"ONLAR HAK ETTİ"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi."
Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

"İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı. Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor."

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

"Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım."

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

YURT DIŞINDA ŞAŞKINLIK

Fenerbahçe'nin son dönemde yakaladığı çıkış ve kadrosunda sahip olduğu yıldızlara rağmen Rangers'a yenilmesi, Ada basınında şaşkınlıkla karşılandı. İngiliz ve İskoç basını, Glasgow ekibinin zorlu randevudan galibiyetle ayrılmasını sürpriz olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

Fenerbahçe'nin Rangers karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun basın toplantısındaki hareketi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ünlü teknik adam, kendisine yöneltilen uzun bir soruya sıra dışı bir tepki vererek adeta olay yarattı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin detaylı sorusuyla karşılaşan Mourinho, uyuma numarası yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve Avrupa basınının da manşetlerinde yer aldı. Birçok spor yazarı ve medya kuruluşu, Portekizli teknik adamın bu tavrını paylaşarak gündeme taşıdı.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

UMUTLAR TÜKENMİŞ DEĞİL

Fenerbahçe'de alınan yenilgi moralleri bozsa da futbolcular tur için umutlu. Futbolda hiçbir şeyin bitmediğini göstermek ve çeyrek finale yükselmek adına büyük bir inanç taşıyorlar. Teknik direktör Jose Mourinho da basın toplntısında İskoçlara fazla kutlama yapmamaları gerektiğini söyleyerek mesaj verdi.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kanarya'da gelecek sezon için imza atacak isimler de belirlenmeye çalışılıyor. Bir hayli fazla oyuncunun bulunduğu liste konusunda Jose Mourinho yine dümende olacak. İstediği futbolcular alınmaya çalışılacak.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

TADIC KARARSIZLIĞI

Sezon sonu kontratı bitecek yıldızlardan biri olan Dusan Tadic için karar aşamasına gelindi. Sırp futbolcunun düşüşe geçen performansı nedeniyle henüz karar verilemedi. Yüksek maaşı nedeniyle tecerübeli futbolcu konusunda titiz davranılıyor. Kararı Jose Mourinho verecek.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

ALLAN SAINT-MAXIMIN GÖNDERİLECEK

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Allan Saint-Maximin'in de kaderi belli oldu. Fransız yıldızın kiralık anlaşması bittikten sonra yollar ayrılacak. Diğer yandan Bright Osayi-Samuel ile de devam edilmeyecek. Serdar Aziz de aynı kaderi paylaşacak.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

LİSTEDE SÜRPRİZ YILDIZ!

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Sol bek takviyesi için girişimlerini sıklaştıran yönetim, Premier Lig'in yıldız isimlerinden birine kanca attı!

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

Karar'ın haberine göre ara transfer döneminde Anderson Talisca ve Milan Skriniar gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde de iddialı bir kadro kurmaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Mario Branco, teknik ekibin raporu doğrultusunda Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen Tyrick Mitchell için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

sarı-lacivertliler bu transferi sezon sonunda yeniden masaya yatırmayı planlıyor. Crystal Palace ile sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu için menajeriyle temaslar sürüyor. Fenerbahçe, bu hamlesiyle savunma hattını güçlendirmeyi ve Mourinho'nun sistemine uygun bir sol bek kazandırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

4 ASİSTİ VAR

Bu sezon Crystal Palace formasıyla 32 maça çıkan Mitchell, 4 asiste imza attı ve 2737 dakika sahada kaldı. Kariyerinde Brentford Crystal Palace haricinde Brentford alt yapısında forma giydi.

Fenerbahçe’de rota belirlendi! Transfer için adres Premier Lig

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