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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşılaşacağı dev derbi nefes kesecek. Ayrıca yarı finalde de yine derbi ihtimali var. İşte tüm eşleşmeler...

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 14:43 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 17:07
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

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Futbolda büyük bir heyecan sahne olan Ziraat Türkiye Kupası, Turkuvaz Medya tarafından yayınlanmaya devam ediyor. Yeni formatıyla ilk kez uygulanan ve grup aşamasının geride kaldığı organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalin ardından son 4 takımın olası karşılaşmaları da yine bu kura çekiminde belirlendi.

ZTK'da çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde adını son 4 takım arasına yazdırmak için karşı karşıya gelecek (AA)Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde adını son 4 takım arasına yazdırmak için karşı karşıya gelecek (AA)

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK
Konyaspor - İskenderunspor
Fenerbahçe - Galatasaray
Beşiktaş - Göztepe

Galatasaray ile Fenerbahçe son derbide 0-0 berabere kaldı (AA)Galatasaray ile Fenerbahçe son derbide 0-0 berabere kaldı (AA)

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK galibi - Beşiktaş - Göztepe galibi

Konyaspor - İskenderunspor - Fenerbahçe - Galatasaray galibi

KUPADA İKİ DERBİ İHTİMALİ

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final etabında Fenerbahçe ile Galatasaray Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yarı finalde ise rakiplerini elemeleri halinde Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları, 1, 2 ve 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.

ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan tarihlerinde oynanması bekleniyor