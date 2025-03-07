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Roma efsanesi Victor Osimhen'in yeni takımını açıkldı!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 26 yaşındaki forvet ile ilgili olarak yaz aylarına yaklaşılması nedeniyle söylentiler daha da güçlendi. Roma efsanesi, Osimhen'in imza atacağı takımı açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 16:29 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 16:34
Roma efsanesi Victor Osimhen’in yeni takımını açıkldı!

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Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla yakaladığı performansla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Golcü futbolcunun elde ettiği istatistik sonrası Avrupa devleri harekete geçti.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Bu sezon çıktığı 28 karşılaşamda 22 gol atıp 5 de asist yapan dev forvet için geldiği günden bu yana iddialar bitmiyor. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklense de İstanbul'da kalmaya karar vermişti.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

Ancak sezon sonunda Napoli'ye dönecek olan Osimhen ile ilgili İtalyan medyasında pek çok haber yer almaya devam ediyor.

Victor Osimhen (İHA)Victor Osimhen (İHA)

Radio Radio'ya konuşan Roma'nın eski forveti Roberto Pruzzo, "Juventus'un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum. Nijeryalının yakın çevresine yakın güvenilir bir kaynak bunu bana Floransa'da açıkladı. Gelecek yıl Torino'ya gideceklerinden eminler." dedi.

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