Roma efsanesi Victor Osimhen’in yeni takımını açıkldı!

Bu sezon çıktığı 28 karşılaşamda 22 gol atıp 5 de asist yapan dev forvet için geldiği günden bu yana iddialar bitmiyor. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklense de İstanbul'da kalmaya karar vermişti.

Victor Osimhen (AA)

Ancak sezon sonunda Napoli'ye dönecek olan Osimhen ile ilgili İtalyan medyasında pek çok haber yer almaya devam ediyor.